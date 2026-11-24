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”Il termometro della Serie A”

Una nuova rubrica per i nostri lettori, "IL TERMOMETRO DELLA SERIE A". Ogni settimana 3 partite in evidenza

di Marzio Amoroso - 24 Novembre 2026

Ogni giornata di campionato vi raccontiamo velocemente le tre prestazioni in evidenza: 12° Giornata di Serie A

SALE → squadra sorpresa in positivo

STABILE → squadra che conferma le attese senza sorprese

SCENDE → squadra deludente

SALE – MILAN

In pochi si aspettavano questa reazione della squadra di Amorim nella sua prima esperienza su una panchina di Serie A, non tanto per le sue capacità, ma per la complessità di questo campionato e il peso psicologico che ha San Siro. Invece, il Diavolo si sbarazza facilmente del Frosinone che, come sempre, ha proposto un bel gioco, ma nulla ha potuto contro la corazzata rossonera. Nemmeno il tempo di accomodarsi che uno strappo sulla fascia di Rabiot provoca l’autogol di Calvani. Quindici minuti dopo arriva il raddoppio di Ramos, finalmente sbloccato. Il Frosinone accorcia con Masini, ma non c’è storia, il Milan reagisce subito e insacca ancora tre volte con Jashari, Cissè e Pulisic. Manita e quarto posto in classifica per il Milan.

STABILE – COMO

Il Como resta nella sua comfort zone, spingendo quel che basta per imporsi su un buon Cagliari. I Lariani rischiano al 20’ dopo una bella azione di Daniel Maldini che s’invola sulla fascia sinistra e conclude a lato rispetto a Butez. Sul ribaltamento di fronte, azione simile di Couto che pennella in area un cross per Ramon, il giocatore stacca solo in area e porta in vantaggio la squadra di casa proprio sotto la curva dei propri tifosi. La partita si accende. I ribaltamenti di fronte sono continui, il Cagliari è ancora pericoloso, altra discesa di Maldini che serve in area Mendy a due passi da Butez, ma l’onnipresente Ramon gli toglie la palla del pareggio. Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, le due squadre giocano a campo aperto, ma è ancora il Como ad andare in gol. Ancora un traversone al bacio di Couto e altra incornata vincente; questa volta a segnare è il capitano Da Cunha.

SCENDE – FIORENTINA

La Fiorentina capitola in malo modo in quel di Monza. La squadra di Vanoli parte all’attacco e arriva per 3 volte alla conclusione, ma con il passare del tempo subisce la pressione della squadra di casa e al 45’ va in svantaggio con il gol del solito Varela su rigore, dopo un fallo di mano evidente in area. Al rientro in campo la storia non cambia, Monza subito aggressivo e raddoppio con un gran gol di tacco, ancora di Varela che si porta a 11 nella classifica marcatori di questa prima fase della Serie A. La Viola, frastornata, non riesce a reagire e la squadra di mister Juric firma il 3 a 0 con una conclusione dal limite dell’area di Jay Robinson che, aiutato da una deviazione, beffa l’incolpevole De Gea. La classifica della Fiorentina non fa certo sorridere i suoi tifosi, e il gioco proposto nemmeno.

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