Numeri e superficialità: perché sottovalutare Vannacci è un errore

Il generale ha ricordato a Salvini la doppia abiura sul “no” alle armi a Kiev e la legge Fornero

di Ernesto Ferrante - 5 Febbraio 2026

Il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, vale il 4,2% delle intenzioni di voto, stando al nuovo sondaggio di Youtrend per Skytg24. L’impatto si concentra tutto nel centrodestra: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%. Nessun effetto su centrosinistra e centro. Il 41% degli elettori della creatura del generale proviene da FdI e Lega. Nel dettaglio: 22,9% da FdI, 18,3% da Lega, 13,5% astenuti+indecisi, 8% DSP, 4,8% FI, 32,5% da altri partiti.

“Vannacci al 4%? Se mia nonna avesse le ruote…È una lunga corsa, bisogna avere tanto fiato”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha risposto sarcasticamente ai cronisti al Senato sui sondaggi in merito alla nuova avventura politica dell’ex generale della Folgore. Stando alle rilevazioni, sarebbe proprio il partito di Giorgia Meloni a patire il maggior travaso. “Non capisco perché uno che fino a ieri ha votato FdI, ora dovrebbe votare Vannacci, avrebbe potuto votarlo anche prima scegliendo la Lega. Non sono molto preoccupato, francamente secondo me il personaggio è molto sopravvalutato”, ha commentato Ciriani, minimizzando il potenziale dato numerico, comunque al di sopra della soglia di sbarramento nazionale anche in caso di aumento dal 3% al 4%, e ignorando un elemento politico non da poco: l’esistenza di un’area di destra pura senza “trattini” e centri di sorta, che all’ultima tornata elettorale ha votato per Fratelli d’Italia e Lega, per assenza di alternative, o ha scelto di non recarsi proprio alle urne.

L’adesione di Pozzolo a Futuro Nazionale

“Seguirò Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche. Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano”. Con queste parole su Facebook il deputato Emanuele Pozzolo, già in Fdi e poi nel Misto, ha annunciato il suo passaggio: “Non è più tempo di una destra che chiede scusa e chiede permesso, che cerca legittimazione negli altri”.

Il futuro del generale

Dal generale è arrivata una precisazione: nessuna intenzione di uscire dalla coalizione di centrodestra. A Salvini che lo ha accusato di tradimento, ha ricordato la doppia abiura sul “no” alle armi a Kiev e la legge Fornero.

Rispetto al possibile ingresso di Vannacci nella famiglia politica di Europa delle Nazioni Sovrane (Esn) al Parlamento europeo, l’eurodeputato di AfD, René Aust, ha detto all’Ansa: “Roberto Vannacci è un ottimo politico e siamo dei suoi fan, stiamo a vedere cosa succederà”.