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Paulo Fonseca fuori dalla Champions: “Forse sono un allenatore di m…”

Il Lione eliminato in casa dal Fenerbahce, lo sfogo dell'ex tecnico di Roma e Milan

di Pietro Pertosa -

Paulo Fonseca è arrabbiato dopo l’eliminazione dal preliminare di Champions League del suo Lione. Il tecnico portoghese, dopo la sconfitta patita contro i turchi del Fenerbahce (due a uno a domicilio, con rete dell’ex “italiano” Muriqi) si è lasciato andare a uno sfogo durissimo. Alle domande dei giornalisti, che gli chiedevano conto e ragione dei cambi che non hanno risolto il match a favore dei francesi, ha sbottato: “Forse è che sono un allenatore di m****”.

Lo sfogo di Paulo Fonseca: “Sono un allenatore di m***”

L’allenatore portoghese, vecchia conoscenza del calcio italiano alla Roma e al Milan (dove non ha lasciato un ricordo chissà quanto dolce), non ne può più. “È sempre la stessa domanda. Ci sono abituato. Che posso dirvi? A fine partita è facilissimo parlare. Forse il motivo è che sono un allenatore di m****”, ha detto ai giornalisti. Il risultato, però, lascia poco spazio alla comprensione per le ragioni del tecnico. Il Lione di Paulo Fonseca era riuscito a chiudere a Istanbul in pareggio grazie al gol di Openda. In casa, però, ne ha buscate subito due e non è riuscita poi la squadra a ribaltare la partita.

Gli altri che vanno in Champions

Con la sconfitta del Lione e lo sfogo dell’allenatore Paulo Fonseca si chiude la fase dei preliminari di Champions. Oltre ai turchi del Fenerbahce, hanno strappato il pass per la fase a gironi anche il Viking che ha superato la Dinamo Zagabria, poi l’Aek Atene che ha battuto il Levski Sofia mentre allo Slovan Bratislava è stato necessario arrivare ai supplementari per avere ragione del Celje.

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