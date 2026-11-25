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La Cina auspica uno "sviluppo delle relazioni commerciali stabile"

di Askanews - 25 Novembre 2026

Pechino, 25 nov. (askanews) – Pechino ha esortato gli Stati Uniti a “sostenere uno sviluppo stabile” delle relazioni commerciali, dopo che alcuni media hanno riferito che Washington avrebbe intenzione di annunciare nuovi dazi nei confronti della Cina e di altri paesi. Il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun in conferenza stampa:

“La posizione della Cina sulla gestione delle questioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti è coerente e chiara. Le guerre sui dazi e le guerre commerciali non sono nell’interesse di nessuno. Le due parti dovrebbero risolvere queste questioni attraverso la consultazione, sulla base di uguaglianza, rispetto e vantaggio reciproco. La cosiddetta capacità produttiva eccedente è una premessa errata. La Cina si oppone al suo utilizzo come pretesto per manipolazioni politiche. La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero collaborare per attuare efficacemente l’importante consenso raggiunto dai due capi di Stato e sostenere lo sviluppo stabile delle relazioni economiche e commerciali sino-americane”.