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25 novembre, Mattarella richiama l’impegno della società: “Uscire dalla violenza è possibile, non dipende solo dal coraggio di una donna”

Il Capo dello Stato richiama la responsabilità delle istituzioni: "Garantiscano protezione"

di Claudia Mari - 25 Novembre 2026

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra oggi, 25 novembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene con un messaggio che richiama l’attenzione su una delle più gravi emergenze sociali e culturali del nostro tempo.

Un fenomeno che attraversa la storia e che continua a manifestarsi nelle società contemporanee attraverso disuguaglianze, stereotipi e sopraffazione. Nel suo intervento, il Capo dello Stato sottolinea l’importanza di garantire protezione, giustizia e percorsi di autonomia alle donne che subiscono violenza, richiamando anche la responsabilità delle istituzioni e dell’intera società.

25 novembre, Mattarella: “Le istituzioni garantiscano protezione”

“La violenza contro le donne è fenomeno che ha caratterizzato e caratterizza passaggi oscuri della storia dell’umanità. Nelle società contemporanee si presenta alimentata da disuguaglianze, stereotipi fondati sulla sopraffazione. Cambiano le forme, non la sostanza: la negazione della libertà, dell’autodeterminazione e della dignità di persona delle donne. Le donne devono essere in condizione di poter rivendicare i loro diritti e le istituzioni devono garantire protezione e accompagnamento, affinché possano intraprendere percorsi di autonomia e riprendere in mano la propria vita”.

“A questa responsabilità richiama anche il tema internazionale scelto per il 2026, dedicato alla tutela delle sopravvissute e al contrasto dell’impunità: garantire giustizia a chi subisce violenza e fare in modo che chi la commette risponda delle proprie azioni. Accanto alla tutela, è fondamentale agire sulle cause culturali e sociali della violenza, partendo dall’educazione: famiglia, scuola e mondo del lavoro hanno un ruolo decisivo nel promuovere relazioni fondate sulla libertà e sulla reciprocità. Uscire dalla violenza è possibile, ed è un compito che riguarda l’intera società: non può dipendere soltanto dal coraggio di una donna”.