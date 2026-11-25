L'Identità Rosa

Per Nessy Guerra questa è la “Settimana dell’ipocrisia”: chi denuncia non deve restare sola

25 novembre, l'attacco alle istituzioni. Ma sul percorso delle vittime grava anche la disinformazione

di Angelica Luna - 25 Novembre 2026

In occasione del 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, Nessy Guerra, la giovane sanremese da mesi bloccata in Egitto con la figlia, punta il dito contro le istituzioni e definisce questi giorni come la “settimana dell’ipocrisia, con fiumi di soldi spesi in convegni, panchine rosse e slogan”, destinati a essere dimenticati appena si spengono i riflettori. Chi trova il coraggio di denunciare, sostiene, verrebbe poi lasciato solo. Parole dure, condivise da molte donne che dopo la denuncia hanno affrontato da sole il lungo e doloroso percorso per uscire da una relazione violenta.

Non solo le istituzioni

Ma la responsabilità è soltanto delle istituzioni? Spesso, nel momento più fragile, le vittime si muovono tra procedure poco chiare e informazioni incomplete. E c’è chi ne approfitta. Diverse donne raccontano di essersi imbattute in avvocati poco scrupolosi, che avrebbero chiesto pagamenti non dovuti contando sulla loro scarsa conoscenza dei propri diritti.

Il patrocinio a spese dello Stato

L’articolo 76, comma 4-ter, del Testo unico sulle spese di giustizia (Dpr 115/2002) prevede che la vittima di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, mutilazioni genitali e, dopo la legge 181 del 2025, di tentato femminicidio possa essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito.

La domanda si può presentare fin dalla fase delle indagini. Il compenso del legale, che deve essere iscritto negli elenchi del Consiglio dell’ordine, è pagato dallo Stato, e l’articolo 85 dello stesso decreto vieta all’avvocato di chiedere all’assistita somme ulteriori: ogni patto contrario è nullo e la violazione è un grave illecito disciplinare. Per orientarsi, ricordiamo sempre che ci si può rivolgere al numero gratuito 1522, attivo 24 ore su 24, e ai centri antiviolenza, come ad esempio il Telefono Rosa.

Guerra conclude osservando che, quando una donna “denuncia sette volte e viene comunque uccisa”, la colpa non è solo delle istituzioni; noi evidenziamo che anche quando una donna non denuncia e viene comunque uccisa, la colpa è della società giudicante e di chi sapeva, ma non si è fatto avanti. Le polemiche non servono: ciò di cui abbiamo bisogno è concretezza. Ma perché nessuna donna resti sola serve anche una corretta informazione, che molto spesso parte proprio dal conoscere i propri diritti.

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