Sport

Donnarumma furioso dopo Manchester City-Napoli

Il portiere della Nazionale italiana pesantemente insultato dalla tifoseria partenopea durante la sfida europea

di Gianluca Pascutti - 25 Novembre 2026

@ANSAfoto

La sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli finisce 2-2, ma lascia dietro di sé una coda velenosa. Al fischio finale, Gianluigi Donnarumma ha abbandonato l’Etihad Stadium visibilmente contrariato e senza rilasciare interviste ufficiali. Il portiere della Nazionale italiana non ha digerito il trattamento riservato dai sostenitori partenopei presenti nel settore ospiti.

I cori offensivi e i gesti verso gli spalti

Nel corso del secondo tempo, dall’anello riservato ai tifosi del Napoli si sono alzati cori ripetuti contro l’estremo difensore azzurro. Dagli spalti sono piovuti insulti diretti che hanno subito colpito l’attenzione del giocatore. Donnarumma ha risposto in campo alzando il braccio e invitando ironicamente i sostenitori a continuare. La tensione è salita ancora all’86’, quando Rayan Cherki ha firmato il gol del pareggio. In quell’occasione il portiere ha rivolto la propria esultanza proprio verso la curva ospite.

L’amarezza per le offese alla madre

Il nervosismo non si è spento nemmeno dopo il triplice fischio. Attraversando l’area riservata ai cronisti prima di salire sul pullman, Donnarumma ha chiarito il motivo della propria rabbia. Il numero uno originario di Castellammare di Stabia ha spiegato di essere rimasto ferito soprattutto dagli insulti rivolti alla madre. Giocare contro il Napoli rappresenta sempre una sfida speciale per un calciatore cresciuto in Campania. Proprio per questo motivo gli attacchi personali hanno pesato ancora di più sul suo umore.

Un pareggio spettacolare macchiato dalle polemiche

Sul terreno di gioco, Manchester City-Napoli aveva regalato emozioni forti soprattutto nella seconda frazione. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, Rasmus Højlund ha portato avanti gli ospiti al 55’. Ayyoub Bouaddi ha ristabilito la parità al 67’, ma Noa Lang ha firmato il nuovo vantaggio campano al 76’. Nel finale è arrivato il definitivo 2-2 di Cherki. Una gara intensa e combattuta, segnata però dallo sfogo di Donnarumma nel post-partita e da quei corvi vergognosi.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT