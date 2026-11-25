Esteri

Meghan Markle, il padre incriminato per possesso di materiale pedopornografico: rischia 40 anni di carcere

Due capi d’accusa federali e un’inchiesta nelle Filippine

di Nicola Santini - 25 Novembre 2026

Per anni Meghan Markle è stata accusata di aver voltato le spalle al padre, soprattutto da quando, nel 2018, è entrata a far parte della famiglia reale britannica sposando il principe Harry. Oggi quella distanza assume un significato diverso alla luce delle gravissime accuse mosse dalla giustizia americana nei confronti di Thomas Markle.

L’82enne è stato formalmente incriminato da un grand jury federale di Los Angeles per due capi d’accusa relativi al possesso di materiale pedopornografico. A darne notizia è stato Bill Essayli, procuratore federale del distretto centrale della California.

Quanti anni di carcere rischia il padre di Meghan Markle?

Thomas Markle rischia fino a 40 anni di reclusione. La legislazione federale americana prevede infatti una pena massima di 20 anni per ciascuno dei due capi d’accusa. L’eventuale condanna e la sua durata dipenderanno dall’esito del procedimento giudiziario.

L’uomo, arrestato il 6 novembre in Florida, dove risiedeva in una struttura per anziani, si trova attualmente in custodia federale. Nelle prossime settimane è atteso davanti al tribunale di Los Angeles.

Secondo gli investigatori, il materiale sarebbe stato rinvenuto in due depositi nell’area di Los Angeles, affittati da Markle fin dal 2008. Una distinta indagine riguarda quanto sarebbe stato conservato nella sua abitazione nelle Filippine.

Il ruolo del fratellastro di Meghan nell’inchiesta

All’origine del caso ci sarebbero anche le segnalazioni di Thomas Markle Jr., figlio dell’incriminato e fratellastro della duchessa di Sussex, che avrebbe consegnato alle autorità filippine materiale appartenente al padre.

Thomas Markle ha respinto le accuse. Nei giorni scorsi è stato inoltre giudicato in grado di affrontare il processo, a seguito di una perizia psichiatrica disposta dall’autorità giudiziaria.

Perché Meghan Markle aveva allontanato il padre

Particolare rilevanza assumono le dichiarazioni rilasciate lo scorso ottobre dalla duchessa di Sussex, secondo la quale già nel 2018 la polizia londinese aveva ricevuto una lettera contenente preoccupanti accuse nei confronti del padre.

Meghan aveva spiegato di aver interrotto i rapporti con lui e di aver evitato contatti tra il nonno materno e i piccoli Archie e Lilibet per tutelare i propri figli.

Una decisione che per anni le era costata pesanti critiche e che adesso, pur nel rispetto della presunzione di innocenza di Thomas Markle, merita di essere riletta alla luce delle informazioni emerse.