Economia

Unicredit punta sui Bitcoin: l’investimento a capitale garantito

I termini del nuovo certificato, l'alleanza con l'Etp di BlackRock

di Maria Graziosi - 25 Novembre 2026

Unicredit va dove tutti fuggono e presenta un nuovo certificato per gli investimenti (anche) in bitcoin. Si tratta di quote legate all’andamento della criptovaluta in collegamento con l’iShares Bitcoin Etp gestito dal fondo internazionale di Blackrock. Il certificato, quotato alla Borsa di Monaco, durerà sei anni e, come spiegano da piazza Gae Aulenti, “consente di partecipare alla performance positiva del sottostante fino a un rendimento massimo a scadenza del 65% sul capitale investito”. Occhio, però perché il capitale è protetto al 100 per cento. E dunque, in caso di (ulteriori) ribassi sarà interamente restituito agli investitori.

Unicredit punta sui Bitcoin (e Blackrock)

Il collocamento si è aperto ieri, rimarrà aperto fino al 18 dicembre. Si parte da una fiche minima da mille euro. Non si potrà acquistare in autonomia, per accedere all’investimento in Bitcoin occorrerà essere clienti di Unicredit. “Con il lancio di questo certificato, UniCredit scrive una nuova pagina dell’innovazione finanziaria nel Paese. La diversificazione non è più solo una regola prudenziale, ma la chiave per catturare il valore del futuro. In risposta a una domanda sempre più crescente da parte della nostra clientela, per la prima volta in assoluto, offriamo questa opportunità ai risparmiatori italiani. Importiamo in Italia un modello pionieristico già consacrato dal successo in Germania e Austria, ribadendo la nostra determinazione nel generare soluzioni d’avanguardia” ha dichiarato Chicco Di Stasi, Head of group investment product solutions di UniCredit.

Quanto valgono le crypto

L’iShares Bitcoin Etp, la variante “europea” di quella americana di Blackrock, ha mostrato un rendimento in negativo dall’inizio dell’anno. In linea con le performance non proprio esaltanti del comparto negli ultimi mesi. Un flop che si sta ampliando nelle ultime settimane. Dopo il maxi furto a Binance, il deflusso di investimenti ha toccato vette finora inedite. Oggi il Bitcoin è sceso sotto i 55mila dollari.

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