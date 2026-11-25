Economia

L’idrogeno verde si fa strada nel Mediterraneo

Nel nostro mare si sviluppa in parallelo il SoutH2 Corridor, la dorsale destinata a connettere il Nord Africa all'Italia e alla Germania, pilastro infrastrutturale del Piano Mattei

di Angelo Vitale - 25 Novembre 2026

L’idrogeno verde non è una promessa immediata, ma un’opportunità industriale di lungo periodo per la quale l’Europa si sta muovendo con ampio anticipo nel Mediterraneo. Ora, un’assegnazione da parte del consorzio BarMar costituito dagli operatori di rete Enagás, NaTran e Teréga. E’ un contratto da 11,6 milioni di euro all’italiana Next Geosolutions che segna il primo passaggio operativo per l’idrogenodotto sottomarino BarMar, snodo del corridoio H2med tra Barcellona e Marsiglia.

Idrogeno verde? Il lavoro sui fondali

Prima che la condotta entri in funzione nel 2032, occorre preparare il fondale marino lungo un tracciato di 366 chilometri. La campagna di rilievo offshore serve a caratterizzare la geologia del sottosuolo. Occorre individuare ed eventualmente bonificare gli ordigni bellici inesplosi ed eseguire tramite droni le complesse ispezioni di sovrappassaggio sugli snodi critici preesistenti. Sui fondali, infatti, le dorsali in fibra ottica e i gasdotti già operativi. Una indagine indispensabile per garantire la fattibilità tecnica e la sicurezza fisica dell’opera.

Lo scacchiere del Mediterraneo

Questa strategia marittima si inserisce in uno scacchiere più ampio. Nel Mediterraneo si sviluppa in parallelo il SoutH2 Corridor, la dorsale destinata a connettere il Nord Africa all’Italia e alla Germania, pilastro infrastrutturale del Piano Mattei.

In questo contesto, l’intervento di operatori marittimi risponde a una pura esigenza di esecuzione tecnica ed elevata specializzazione navale.

La vera posta in gioco?

La svolta non risiede nell’attesa passiva del mercato energetico, ma nella costruzione anticipata della cartografia fisica e digitale dei fondali. La conoscenza e la bonifica preventiva del sottosuolo marino – in questa fase – rappresentano infatti le fondamenta materiali su cui poggerà l’intera architettura della sicurezza energetica europea dei prossimi decenni.