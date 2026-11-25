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Sciopero generale del 4 dicembre 2026, chi si ferma: a rischio trasporti, treni, aerei e scuola

L'agitazione nazionale è stata indetta dai sindacati CUB, ADL Varese, SGB, SBM, SGC e SI-Cobas e interesserà sia il settore pubblico sia quello privato

di Emily Gabrielli - 25 Novembre 2026

Venerdì 4 dicembre 2026 è stato indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà numerosi settori pubblici e privati, con possibili ripercussioni sui trasporti, sulla circolazione ferroviaria, sul comparto aereo, sulle autostrade e sul mondo della scuola.

La mobilitazione è stata proclamata da diverse sigle sindacali e potrebbe causare cancellazioni, ritardi e modifiche ai servizi. Per limitare i disagi sarà quindi importante informarsi in anticipo sulle modalità di adesione e sulle eventuali prestazioni garantite.

Sciopero generale del 4 dicembre: orari e settori coinvolti

L’agitazione nazionale è stata indetta dai sindacati CUB, ADL Varese, SGB, SBM, SGC e SI-Cobas e interesserà tutte le categorie, sia del settore pubblico sia di quello privato.

Per la stessa giornata è stato proclamato anche uno sciopero generale da USI 1912, rivolto ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato, compreso il personale con contratti precari e atipici. In questo caso, il settore dei trasporti è escluso.

Sono previste articolazioni orarie differenti a seconda dei comparti. Per i Vigili del Fuoco lo sciopero si svolgerà dalle 9 alle 13 del 4 dicembre. Nel settore autostradale, invece, la protesta scatterà alle 22 di giovedì 3 dicembre e proseguirà fino alle 22 di venerdì 4.

Per il trasporto aereo la mobilitazione è prevista dalla mezzanotte del 3 dicembre fino alle 23.59 del giorno successivo. I lavoratori delle ferrovie potranno invece incrociare le braccia dalle 21 del 3 dicembre alle 21 del 4 dicembre.

Treni e trasporti: possibili cancellazioni e ritardi

Le conseguenze dello sciopero potrebbero interessare i servizi ferroviari regionali e nazionali. Per Trenitalia sono possibili variazioni alla circolazione e cancellazioni di treni Regionali, Intercity e Alta Velocità.

Saranno comunque previsti collegamenti garantiti, secondo le disposizioni stabilite per gli scioperi nel settore ferroviario. I passeggeri potranno consultare gli elenchi dei servizi assicurati attraverso i canali ufficiali della compagnia.

Possibili ripercussioni anche per Italo, mentre non sono ancora disponibili informazioni definitive sui treni che saranno garantiti.

In Lombardia l’agitazione potrebbe coinvolgere anche Trenord. Resteranno operative le fasce orarie di garanzia. In caso di interruzione dei collegamenti aeroportuali, potranno essere attivati autobus sostitutivi tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e sulla tratta Stabio-Malpensa Aeroporto.

Sciopero scuola: coinvolto anche il personale Ata

La protesta del 4 dicembre riguarderà anche il comparto Istruzione e Ricerca. Potranno aderire allo sciopero insegnanti, personale educativo e lavoratori Ata, sia con contratto a tempo indeterminato sia determinato.

Le conseguenze potranno variare da istituto a istituto, con possibili modifiche agli orari delle lezioni, riduzioni dei servizi o sospensioni delle attività didattiche.

Per le famiglie e gli studenti sarà quindi opportuno verificare le comunicazioni diffuse dalle singole scuole, così da conoscere eventuali cambiamenti nell’organizzazione della giornata.

La mobilitazione di dicembre non sarà l’unica a interessare il mondo scolastico: un’altra giornata di sciopero è infatti prevista per il 18 dicembre 2026.