Cronaca

Lutto nel mondo delle carte da gioco, addio a Franco Dal Negro, re delle Trevisane

L'imprenditore trevigiano conviveva da tempo con alcuni problemi di salute. Negli ultimi giorni il suo quadro clinico ha subito un brusco e improvviso peggioramento

di Marzio Amoroso - 25 Novembre 2026

Il settore ludico italiano perde uno dei suoi protagonisti più longevi e rispettati. Francesco “Franco” Dal Negro, storico presidente dell’omonima azienda di Treviso, è morto all’età di 79 anni. La scomparsa è avvenuta sabato 21 novembre 2026 presso l’ospedale Ca’ Foncello. L’imprenditore lascia un’eredità industriale fatta di passione, tradizione artigianale e spirito innovativo.

Le cause della morte e l’ultimo saluto a Treviso

L’imprenditore trevigiano conviveva da tempo con alcuni problemi di salute. Negli ultimi giorni il suo quadro clinico ha subito un brusco e improvviso peggioramento. I medici hanno disposto il ricovero d’urgenza nel nosocomio cittadino, dove il suo cuore ha ceduto per un’insufficienza cardiaca.

La comunità locale e il mondo istituzionale veneto hanno espresso subito profondo cordoglio. Tra i primi messaggi figurano quelli del sindaco di Treviso Mario Conte e del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Entrambi hanno ricordato l’uomo come un simbolo autentico dell’imprenditoria e del saper fare veneto nel mondo. L’ultimo saluto a Franco Dal Negro si è tenuto nella mattinata questa mattina. La cerimonia funebre è stata celebrata nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Treviso.

La storia della famiglia e il successo delle carte Trevisane

Esponente della terza generazione familiare, Franco aveva assunto la presidenza del gruppo nel 1995. Il suo compito non era semplice: guidare una realtà storica attraverso le sfide dei mercati globali e dell’era digitale.

Le radici dell’azienda affondano addirittura nel 1756, anno in cui si documenta la prima fabbrica trevigiana di carte da gioco. Nell’Ottocento i fratelli Francesco e Giovanni Prezioso crearono le iconiche carte Trevisane. La svolta decisiva arrivò però nel 1928 grazie a nonno Teodomiro. Egli rilevò l’attività fondando la società che sarebbe poi diventata il celebre marchio Dal Negro.

L’espansione moderna e il riconoscimento di Marchio Storico

Sotto la guida lungimirante di Franco la società ha ampliato i propri orizzonti. Oltre ai mazzi regionali e da poker, il catalogo si è arricchito con scacchi, giochi da tavolo e proposte per l’infanzia. L’azienda ha consolidato la propria leadership anche tramite acquisizioni strategiche, rilevando marchi storici come Masenghini e NTP.

Oggi lo stabilimento di Carbonera impiega circa sessanta dipendenti e produce quasi 2,5 milioni di mazzi all’anno. Un’eccellenza tutta italiana che nel 2025 ha ricevuto un prestigioso riconoscimento statale. Lo Stato ha infatti inserito l’azienda nel registro speciale dei Marchi Storici di interesse nazionale, coronando una carriera straordinaria.

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