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Perché la star di Baywatch è finita su OnlyFans?

Le confidenze scabrose di Erika Eleniak in un podcast

di Daniel Walker - 25 Novembre 2026

Dalle spiagge dorate di Baywatch a OnlyFans: la confessione shock di Erika Eleniak scuote Hollywood. Cosa è accaduto all’indimenticabile bagnina Shauni McClain che tra il 1989 e il 1992 ha fatto sognare intere generazioni nel celebre telefilm? E’ tornata al centro dei riflettori con una rivelazione che ha spiazzato il mondo dello spettacolo.

Erika da Baywatch a OnlyFans: come mai?

A 57 anni, l’ex sex symbol e icona degli anni ’90 si è confessata senza filtri. Lo ha fatto durante un’ospitata al podcast Miss Understood con Rachel Uchitel. Lì ha svelato di aver vissuto un vero e proprio incubo finanziario che la stava portando dritta a vivere sul marciapiede.

Cosa le è accaduto?

Le offerte da attrice si diradavano drasticamente. I contratti secondari per l’insegnamento nei centri di riabilitazione sfumavano. La diva si era trovata improvvisamente nell’impossibilità di pagare le bollette e l’affitto della propria casa. Un disagio economico tale da ricevere perfino un formale avviso di sfratto.

Un momento drammatico vissuto tra ansia e imbarazzo, come ha raccontato lei stessa con grande vulnerabilità. «È stata una lotta davvero difficile- ha confidato-, una strada dura. Quando l’insegnamento si è prosciugato e mi sono trovata nella posizione di non recitare più… È estenuante la paura in cui vivi».

Sopraffatta dalle difficoltà economiche, Erika si è vista costretta a fare i conti con la realtà. «Ho bisogno di guadagnare una determinata cifra per pagare le mie spese fisse-si era chiesta-. Cosa faccio? Dove vado a fare soldi?».

E OnlyFans?

La risposta a questa domanda angosciante è arrivata ad agosto. Una svolta tanto inaspettata quanto redditizia: il debutto su OnlyFans.

All’inizio, titubante a causa dei pregiudizi legati alla piattaforma. Poi, una scelta che si è rivelata una vera miniera d’oro.

In soli tre mesi la biondissima attrice ha incassato 300.000 dollari. Ora, si posiziona su una traiettoria che punta a raggiungere la cifra di 1 milione di dollari nel suo primo anno di attività

Una pioggia di guadagni?

Le somme incassate le hanno permesso di trattare con i proprietari dell’immobile e di saldare gli arretrati. In questo modo, di cancellare il rischio di perdere la casa.

«Le persone che gestivano la mia situazione d’affitto – racconta oggi – sono state davvero gentili e mi sono venute incontro, è stata un’autentica benedizione».

E per i più curiosi che sognano contenuti senza veli?

Nessun nudo integrale, chiarisce Erika. La diva realizza e cura personalmente i propri scatti. Punta su uno stile glamour e su un contatto diretto e schietto con i propri sostenitori.

«L’idea iniziale – confessa – era partire dalle foto ai piedi, ma poi la cosa si è trasformata rapidamente in quello che è oggi».

L’attrice ha così spazzato via i tabù, rivendicando con orgoglio la propria indipendenza finanziaria. «Oggi OnlyFans è un’incredibile piattaforma social per interagire con i fan – ammette-. Tante celebrità lo stanno facendo… La piattaforma di oggi mi rende orgogliosa, la amo e penso sia divertentissima».

Una rivincita in piena regola. Per lei pure una nuova bella notizia: il suo grande ritorno sullo schermo nel revival di Baywatch previsto per il 2027.

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