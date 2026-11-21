Esteri

Perù, forte terremoto di magnitudo 6,7 nel centro del Paese: evacuazioni a Lima

La scossa, con epicentro nella regione di Junin, è stata avvertita in gran parte del territorio peruviano

di Mauro Trieste - 21 Novembre 2026

Un forte terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito il Perù centrale nella serata di ieri, seminando paura tra la popolazione e spingendo migliaia di persone ad abbandonare abitazioni ed edifici, anche nella capitale Lima. Secondo l’Istituto Geofisico del Perù (IGP), il sisma è stato registrato alle 19:09 ora locale con epicentro a circa 30 chilometri a nord-ovest della città di Junin e a una profondità di 129 chilometri.

Le immagini diffuse dalle televisioni locali hanno mostrato cittadini in strada e l’evacuazione di diversi edifici pubblici, mentre la scossa è stata percepita in gran parte del Paese, dalla costa alle regioni amazzoniche. A Lima, distante circa 150 chilometri dall’epicentro, numerose famiglie hanno lasciato le proprie case per precauzione.

Le autorità peruviane hanno riferito che, nelle prime ore successive al terremoto, non risultavano vittime né danni strutturali di particolare gravità. La notevole profondità dell’evento sismico avrebbe contribuito a limitarne l’impatto in superficie, pur rendendolo avvertibile su un’area molto vasta, come spiegato dal direttore dell’IGP Hernando Tavera.

Il Perù si trova lungo il cosiddetto “Anello di Fuoco del Pacifico”, una delle aree a più elevata attività sismica del pianeta, dove l’interazione tra diverse placche tettoniche provoca regolarmente terremoti ed eventi vulcanici.

Leggi tutte le news di Esteri