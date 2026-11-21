Editoriale

Reddito di giornalanza: quando il giornalismo diventa una colpa e il tuttologo un mestiere

di Laura Tecce - 21 Novembre 2026

“Reddito di giornalanza”. Un’espressione becera e sprezzante che da anni una certa militanza grillina usa per screditare l’informazione e dipingere i giornalisti come privilegiati, parassiti a carico dei contribuenti. “Giornalai”, “pennivendoli”, “venduti”, servi del potere alla mercé di editori descritti, a loro volta, come scrocconi di denaro pubblico grazie ai finanziamenti all’editoria.

Una trovata lessicale che ha almeno il pregio dell’involontaria comicità: arriva proprio dall’area politica che ha fatto del reddito di cittadinanza, il sussidio per eccellenza a chi non lavora, una bandiera e che oggi ne evoca il nome per insultare chi un lavoro e una professione ce l’ha. Ma dietro la battuta c’è qualcosa di meno divertente: una cultura politica che ha costruito fortune elettorali sulla delegittimazione dell’avversario e sull’odio di classe verso tutto ciò che somigliava a una presunta casta. I politici, tutti ladri; i giornalisti, tutti venduti; gli editori, tutti furfanti; le istituzioni, tutte da abbattere.

La denuncia dei privilegi si è trasformata in un gigantesco sospetto collettivo. Il “sistema” diventava nemico, il popolo depositario della verità. A patto che naturalmente, fosse d’accordo con chi quella verità la proclamava. Queste idee non sono nate dal nulla, né sono state soltanto il prodotto spontaneo dei social network.

Hanno trovato terreno fertile in una precisa narrazione politica, quella dell’ “Uno vale uno”. Che purtroppo non è soltanto uno slogan, è un concetto mistificatorio che ha prodotto danni irreparabili e che dietro la promessa di uguaglianza ha finito per spacciare l’equivalenza delle competenze.

Perché se uno vale uno, allora studiare è un optional, l’esperienza un dettaglio, la preparazione un fastidioso privilegio. Quando un’opinione improvvisata può valere quanto un giudizio costruito su anni di lavoro e quando la competenza diventa sospetta, il dilettantismo può finalmente presentarsi come una virtù. Nel mondo dell’informazione il risultato è sotto gli occhi di tutti: chi verifica i fatti e chi li inventa finiscono sullo stesso piano. Basta un post per diventare editorialisti, un nickname per guadagnarsi una firma, un commento anonimo per emettere sentenze.

Non stupisce che una parte della rete abbia scambiato la libertà di parola per la licenza di insultare e la critica per il diritto alla gogna. Anche qui, del resto, il cattivo esempio non è arrivato dal basso. Ha un nome e cognome. Nel dicembre 2013 fu Beppe Grillo a lanciare sul proprio blog la rubrica “Giornalista del giorno”, invitando gli utenti a segnalare i cronisti sgraditi al Movimento 5 Stelle. Una specie di bacheca degli indesiderati, con il pubblico chiamato a fare da giuria popolare. Nel 2018 Vito Crimi, sottosegretario all’Editoria nel governo Conte I, annunciò dal palco di Italia 5 Stelle l’abolizione del finanziamento pubblico ai giornali.

L’emendamento alla legge di Bilancio fu ritirato, ma il messaggio era arrivato forte e chiaro. Oggi il Movimento di Giuseppe Conte ha abbassato i toni e nel percorso costituente del 2024 ha parlato di “ripensare” i contributi, non di abolirli, bontà sua. Ma certe culture politiche non si archiviano con un cambio di lessico. Basta scorrere i commenti dei sostenitori sotto i post della pagina ufficiale del M5S – in gran parte insulti e invettive – e osservare la battaglia per abolire il finanziamento pubblico ai giornali condotta dall’ex pentastellato Alessandro Di Battista per capire che la diffidenza verso il giornalismo, in quell’area o in una sua parte, è tutt’altro che tramontata.

Il sondaggio commissionato da L’Identità a LAB21 su 1.006 cittadini fotografa bene il terreno su cui questa narrazione attecchisce. Il 55,1% giudica poco o per nulla affidabili televisione, quotidiani e radio; per il 74,3% la proprietà influenza la libertà delle notizie. Il 52,1% considera i social una fonte di informazione ma il 73,3% teme che contenuti generati o manipolati con l’intelligenza artificiale vengano scambiati per notizie autentiche.

Il cortocircuito è evidente: ci si informa proprio là dove si teme di essere ingannati; ci si fida sempre meno dei giornali, ma ci si informa sempre più sulle piattaforme dove una notizia verificata e una bufala confezionata con qualche effetto speciale possono avere la stessa dignità. L’importante è che compaiano nel feed. Nel supermercato dell’informazione online tutto finisce sullo stesso scaffale. L’algoritmo non premia la verità, premia il rumore. Vince il commento che scatena la rissa. E così un troll diventa una fonte, un hater un opinionista, un guerriero da tastiera un’autorità. C’è sempre un “Fiorellino78” pronto a distribuire patenti di giornalismo e sentenze morali senza metterci la faccia.

Non firma, non risponde, non rettifica. Se viene contestato, cambia nickname e ricomincia. Una carriera senza curriculum e senza responsabilità. Il sogno di ogni censore: giudicare tutti senza dover mai rendere conto a nessuno. Sia chiaro: tutti hanno diritto di parola, ma non tutte le parole hanno lo stesso peso. Un’opinione non è una notizia, un insulto non è un’inchiesta e un profilo social non diventa una redazione per il solo fatto di avere molti follower.

Il diritto di parlare non attribuisce automaticamente la competenza per informare. E non basta premere “pubblica” su Facebook o su X per diventare editorialisti. Poi ci sono i numeri, quelli che hanno il brutto vizio di non adeguarsi agli slogan. Il 48,7% vorrebbe più fatti e dati, il 78,3% vuole informazione gratuita e soltanto il 21,7% pagherebbe per un giornale indipendente. Tradotto: tutti pretendono un’informazione di qualità, possibilmente gratis, meglio ancora se capace di confermare le proprie convinzioni.

Si vorrebbero giornalisti autorevoli, indipendenti, preparati, ma possibilmente volontari. Una sorta di servizio pubblico universale, finanziato dalla buona volontà di chi scrive. Ecco il punto: il giornalismo è un lavoro, non un esercizio di vanità per chi ha voglia di sentirsi importante dietro una tastiera. Richiede competenza, verifica, responsabilità e la disponibilità a metterci la faccia. Si può criticare un giornale, contestare un editore, denunciare un conflitto d’interessi: anzi, si deve. Ma demolire per principio l’autorevolezza di chi informa e poi lamentarsi delle fake news è un capolavoro di incoerenza.

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