Dossier Ai

Anthropic già tracolla, l’Ai riuscirà a pagare i suoi debiti?

Titolo in calo del 10% sul pre-market, i conti che lasciano dubbi e il precedente di SpaceX

di Giovanni Vasso - 21 Novembre 2026

Tutto è grande, in America. Niente è come prima, tutto è nuovo. Meraviglioso, gigantesco. Gta VI, il nuovo videogame: macina record, primati, la gente si prende le ferie per giocarci la notte. Pare che non sia esattamente così, ma che si tratti di forzature di marketing. Ma chissenefrega. L’importante è fare hype. Creare attenzione, curiosità, interesse e monetizzare. Se poi sarà vera gloria, come insegna Manzoni, toccherà ai posteri giudicarlo.

Anthropic, già finita la sbornia Ipo?

Ecco, è la stessa identica cosa che è successa con Anthropic e la sua Ipo. Solo che, per quanto riguarda Amodei, qualcosina possiamo iniziare a intravederla già noi contemporanei. Innanzitutto i numeri. L’Ipo di Anthropic non ha fatto volare proprio nessuno se non se stessa. Le Borse in Asia si sono incupite, quelle europee hanno messo il muso. Pure a Wall Street gli investitori hanno arricciato il naso e il Nasdaq prosegue a perdere colpi. Ieri, pronti via, al pre-market le azioni dell’azienda hanno perso il 10 per cento del loro valore. Diranno che è un rimbalzo fisiologico. No. È l’effetto post-sbornia.

I conti che non tornano

Finita l’euforia del momento, ci si ritrova adesso a fare i conti a un’azienda che ha ottenuto dai mercati una valutazione pari a quaranta volte il suo stesso fatturato. E che, per di più, conta su esposizioni future, tra forniture e impegni, già sottoscritte per un valore stimato in 637 miliardi di dollari. Si va dai 114 miliardi che dovrà a Google ai 110 dell’accordo con Amazon. Certo, si tratta di soldi da pagare da qui al 2033 o addirittura al 2036. Ma Anthropic è pur sempre una società che, di miliardi, ne ha fatturati sedici. Almeno nel primo trimestre di quest’anno. E che un anno prima non dichiarava ricavi superiori, nello stesso periodo, a 1,2 miliardi di dollari. Go big or go home, dicono nelle palestre americane. E pare proprio, passata la sbronza dell’Ipo, che la quotazione di Anthropic sia sotto steroidi.

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Il precedente SpaceX

SpaceX, al cui interno Elon Musk aveva stipato praticamente di tutto, ha fatto incetta di capitali e poi ha cominciato a perdere quota (e miliardi) fino ad attestarsi al prezzo dell’Ipo iniziale. La società di intelligenza artificiale rischia di perdere quota fin da subito se troveranno conferma le analisi secondo cui il “costo” del titolo si attesterà tra i 76 e i 77 dollari ad azione. La storia non mente. A distanza di dodici mesi, il valore delle principali Ipo è crollato mediamente del 55,4%. Un dato statistico, che vale dal 2004 a oggi. SpaceX, per dire, finora ha bruciato poco più del 48% del prezzo dell’Ipo. Anthropic, però, è un benchmark a se stante. E perciò, lanciandosi così com’è sui mercati azionari, farà quasi da pioniere alle prossime quotazioni. Il tema centrale è un altro. E nella storia finanziaria di Amodei ci saranno le premesse, e forse pure le chiavi di lettura, di quella dell’intelligenza artificiale per intero. Gli investimenti sulle nuove tecnologie sono davvero senza precedenti.

Go big or go home

E questo lo sappiamo. Go big or go home. Tutto deve essere grande, è una precisa strategia di marketing. Ma quanto dovrà essere grande l’Ia per ripagare tutti i debiti che sono già stati fatti in suo nome? Qualcuno ha già snocciolato qualche cifra. Non meno di seicento miliardi di dollari da qui al 2030. Non è, considerati gli scenari, un traguardo impossibile. Ma, a dirla tutta, si tratta di una soglia minima. Perché regga tutta l’impalcatura, infatti, occorrerebbe un giro d’affari da almeno duemila miliardi di dollari.

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