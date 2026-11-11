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Le tre priorità di Confindustria in vista della Manovra

di Cristiana Flaminio - 11 Novembre 2026

Confindustria ha individuato tre priorità in vista del dibattito parlamentare sulla Manovra. Tre temi che a viale dell’Astronomia rappresentano il cuore di tutta quanta la discussione sulla Legge di Bilancio. Le priorità portate quest’oggi dagli industriali alle commissioni di Camera e Senato sono state illustrate dal direttore generale Maurizio Tarquini nel corso dell’audizione. E si tratta di energia, crescita dimensionale delle imprese e nuovo impulso alla politica industriale.

Confindustria, le tre priorità della Manovra

La prima priorità di Confindustria sulla Manovra è naturalmente la questione energetica. “Apprezziamo l’attivazione della flessibilità europea per la sicurezza energetica e le misure che mirano ad abbassare i costi per il sistema produttivo”, ha spiegato Tarquini. Secondo cui adesso l’energy release andrebbe finalmente esteso “anche alle imprese di grandi dimensioni, e non solo alle Pmi, per evitare effetti distorsivi e penalizzanti per filiere strategiche come le telecomunicazioni e il digitale, la meccanica, la farmaceutica e l’automotive”.

La crescita dimensionale e gli investimenti

Il nodo primario resta, a proposito di investimenti, quello della cybersicurezza ritornata prepotentemente d’attualità in questi giorni di minacce fantasma e di hacker scatenati. L’apporto sulla cybersecurity è stato definito “limitato” mentre è necessario fare di più per gli investimenti. Pertanto la richiesta è di “stabilizzare e migliorare gli incentivi orizzontali, a partire dall’iperammortamento, valutando sia un ampliamento da 2,5 a 10 milioni di euro dello scaglione su cui si applica la deduzione maggiorata del 180%, sia un’estensione della misura almeno fino alla fine del 2028”. A cui bisognerebbe accompagnare “il rafforzamento del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, con un aumento dell’aliquota dal 10 al 20% almeno nei comparti tecnologici prioritari”.

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