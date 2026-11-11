Cronaca

Crollo in un cantiere a Fontecchio, due operai morti e un disperso sotto le macerie

L’incidente si è verificato nel cantiere di Palazzo Paolini, dove erano in corso gli interventi di ricostruzione legati al terremoto

di Claudia Mari - 11 Novembre 2026

Due operai morti e un terzo ancora disperso è il tragico bilancio del crollo avvenuto a Fontecchio, in provincia dell’Aquila, all’interno di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione. L’incidente si è verificato nel cantiere di Palazzo Paolini, dove erano in corso gli interventi di ricostruzione legati al terremoto. Una tragedia che ha coinvolto tre lavoratori e che ha immediatamente fatto scattare le operazioni di soccorso.

Due morti sul lavoro a Fontecchio (L’Aquila): cosa è successo

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a scavare tra le macerie alla ricerca del terzo operaio, ancora disperso. Presenti anche i carabinieri e il personale sanitario del 118. Le ricerche proseguono mentre si cerca di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di capire che cosa abbia provocato il cedimento della struttura. Sul luogo del crollo è arrivato anche il sindaco di Fontecchio, Andrea Italo Di Biase, per seguire da vicino le operazioni.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e suscitato le prime reazioni istituzionali. Tra queste, quella di Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, che ha espresso il proprio cordoglio per la morte dei due operai e la vicinanza alle famiglie delle vittime.

“Una tragedia che colpisce una comunità intera”

“Una tragedia che colpisce profondamente l’intera comunità e che ci lascia sgomenti”, ha dichiarato Verrecchia, rivolgendo le condoglianze ai familiari dei lavoratori. Il capogruppo ha inoltre invitato a seguire con apprensione le ricerche del terzo operaio, con la speranza che possa essere ritrovato e tratto in salvo. Un ringraziamento è stato rivolto ai vigili del fuoco e a tutti i soccorritori impegnati nelle operazioni.

Nel suo intervento, Verrecchia ha richiamato anche il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, sottolineando la necessità di garantire “la massima tutela della vita e della dignità dei lavoratori”.