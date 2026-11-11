Netflix alza ancora i prezzi: abbonamenti fino a 21,99 euro al mese
La piattaforma di streaming ritocca verso l'alto tutte le tariffe in Italia
Netflix aumenta nuovamente i prezzi in Italia. La piattaforma di streaming ha avviato un aggiornamento del listino che interessa tutti i principali piani di abbonamento, con rincari compresi tra uno e due euro al mese. Gli aumenti, comunicati agli utenti tramite email, riguarderanno anche gli abbonati già attivi. Il piano Standard con pubblicità passa da 6,99 a 7,99 euro al mese, mentre il piano Standard sale da 13,99 a 14,99 euro. Più consistente il ritocco per il piano Premium, che aumenta da 19,99 a 21,99 euro mensili, superando così la soglia dei 20 euro.
L’aggiornamento delle tariffe coinvolge anche gli utenti extra aggiunti agli account. Il costo dell’utente extra con pubblicità passa da 3,99 a 4,99 euro al mese, mentre quello senza pubblicità sale da 4,99 a 5,99 euro. Con i nuovi prezzi, guardare film, serie TV e contenuti originali Netflix costerà di più indipendentemente dalla formula scelta, confermando la strategia della società di incrementare progressivamente i ricavi da abbonamenti e servizi aggiuntivi.
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