Tecnologia

Saranno gli elettrodomestici i prossimi bersagli degli hacker?

di Pietro Pertosa - 11 Novembre 2026

Saranno gli elettrodomestici i prossimi obiettivi degli hacker. È l’allarme che è stato lanciato all’Afp dal direttore esecutivo dell’agenzia di cybersicurezza Ue, Juhan Lepassaar. Che ha chiesto a Bruxelles, senza mezzi termini, di investire (molto) di più in termini di sicurezza per fronteggiare le minacce informatiche e cibernetiche. Con cui adesso stiamo facendo i conti. È ancora fresco il caso dei frigo dei supermercati hackerati. È fisiologico, ora, temere la mano degli hacker pure sui nostri elettrodomestici. Perché il tema è di connessione, oltre che di sicurezza.

Hacker, elettrodomestici nel mirino?

“La sicurezza non dovrebbe e non può essere un ripensamento. Oggi sono stati i frigoriferi, domani potrebbero essere i router, dopodomani potrebbero essere gli elettrodomestici e così via”, ha spiegato Lepassaar parlando proprio delle minacce hacker. Secondo il direttore dell’Enisa, senza entrare nello specifico della vicenda e senza neanche commentare le attribuzioni di responsabilità giunte da Parigi all’indirizzo dell’Iran, è innegabile però che ci sia la mano di “attori allineati allo Stato” dietro gli attacchi subiti dell’Europa.

Perché c’è il rischio

Il rischio c’è. È fisiologico. E riguarda gli elettrodomestici collegati in rete, quelli gestibili da remoto su cui gli hacker potrebbero mettere le mani. Questo “forzando” i protocolli dell’Iot, l’internet delle cose. Pertanto è buona norma verificare gli aggiornamenti e le patch di sicurezza ai software degli oggetti che abbiamo in casa. Il caso dei supermercati è esploso a causa dell’obsolescenza delle infrastrutture software, dei programmi che fanno girare in rete i nostri congelatori, condizionatori, frigoriferi e lavatrici.

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