Meteo

Allerta rossa in Toscana, le previsioni per domani

di Maria Graziosi - 11 Novembre 2026

Allerta meteo in Toscana, l’allerta della Protezione civile in realtà coinvolge quasi tutto il Nord Italia. Il Dipartimento nazionale ha fatto sapere che, sulla base dei fenomeni previsti, è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 12 novembre, allerta rossa sul nord-ovest della Toscana. Sarà, invece, allerta arancione su settori di Emilia-Romagna, Liguria e Toscana. Mentre è stata valutata l’allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e sull’intero territorio di Umbria e Lazio.

Allerta Meteo: la situazione in Toscana

In Toscana l’allerta meteo rossa ha comportato la necessità di disporre la chiusura delle scuole. Le province maggiormente interessate sono quelle di Massa Carrara, Lucca. Attenzione massima anche nei territori di Pistoia e Prato. Intanto, sulla costa apuana, sono già entrate in funzione le pompe idrovore. Intervento, questo, necessario a fronte dei circa cento millimetri di pioggia che sono già caduti nelle ultime ore. Il governatore Eugenio Giani ha inoltre ribadito che si guarda con “massima attenzione” anche alla situazione “in Versilia, a Viareggio e in Lunigiana”.

Le previsioni per domani

Dalla tarda mattinata di domani, fanno sapere dalla Protezione civile, si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. In particolar modo su Friuli Venezia Giulia, Marche e Umbria e in estensione al Lazio. Maltempo pure nelle zone interne meridionali e ai settori interni occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. L’avviso prevede infine, dal mattino di domani, venti da forti a burrasca sud-occidentali, su Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Mareggiate lungo le coste esposte.

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