Lavoro

Licenziati con un click: quando l’addio al lavoro viaggia su WhatsApp

Tutto ruota attorno all'articolo 2 della legge 604 del 1966. La norma esige la forma scritta per la validità della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato

di Giorgio Brescia - 11 Novembre 2026

Due spunte blu, un trillo improvviso sullo smartphone e la carriera di una vita che sfuma in un’icona verde. Il licenziamento via WhatsApp non è più un’ipotesi distopica o una provocazione isolata, ma una consolidata realtà giuridica ratificata da diversi tribunali italiani.

Licenziati via WhatsApp

Tutto ruota attorno all’articolo 2 della legge 604 del 1966. La norma esige la forma scritta per la validità della risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. Però, senza vincolare la notifica al supporto cartaceo tradizionale o alla solita raccomandata con avviso di ricevimento.

Quando le aule giudiziarie di Catania prima e di Napoli poi hanno confermato la piena legittimità del recesso datoriale comunicato tramite app di messaggistica, la decisione ha suscitato un acceso dibattito giuridico e nell’opinione pubblica.

Se l’identità del mittente è certa e il messaggio giunge effettivamente a conoscenza del destinatario, l’onere della forma scritta è da ritenersi assolto. Non occorrono più formule sacramentali: bastano un file allegato oppure un testo dattiloscritto sullo schermo del cellulare.

La vicenda

Il fatto ha spalancato uno scontro sociale e sindacale particolarmente duro. Da un lato le aziende celebrano la semplificazione e la modernizzazione dei processi gestionali. Dall’altro i rappresentanti dei lavoratori denunciano una glaciale spersonalizzazione delle relazioni umane.

Comunicare il recesso tra una chat di gruppo e una notifica azzera ogni residuo di empatia, riducendo la dignità del lavoro a un freddo flusso digitale.

Al contempo, la Cassazione ha tracciato un confine sottile sulla riservatezza. Se la notifica via app è ammessa, lo sfogo del dipendente in chat private resta tutelato dall’articolo 15 della Costituzione.

In questo complesso scenario, il confine tra efficienza e cinismo si assottiglia, confermando come la fine del posto di lavoro viaggi ormai al ritmo di una notifica.

LEGGI QUI TUTTE LE NEWS SUL LAVORO