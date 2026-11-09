Cronaca

Un archivio della Dia offerto da un hacker sul dark web

L'alert su X. Il precedente del luglio scorso individuato da L'identità

di Dave Hill Cirio - 9 Novembre 2026

L'annuncio monitorato su X dall'account Dark Web Informer

Un presunto archivio contenente 222 megabyte di dati sensibili attribuiti alla Direzione Investigativa Antimafia è stato messo in vendita nel dark web dall’utente «weykofa». La foto dell’annuncio è stata pubblicata su X dall’account Dark Web Informer. Un account specializzato nel monitoraggio dei mercati illegali della rete, il quale ha tuttavia precisato che la rivendicazione resta non verificata.

L’annuncio

Secondo l’inserzione, il pacchetto comprende 302 file. Materiale relativo a dossier operativi, atti d’indagine e informazioni d’intelligence relative a 25 organizzazioni di criminalità organizzata, oltre a corrispondenza riservata e materiale collegato a Europol.

Nell’elenco del materiale dichiarato figura anche altro. Per esempio, fotografie di operazioni mai pubblicate, comunicati stampa ancora sotto embargo, statistiche interne, documentazione finanziaria e dati relativi al personale.

Al momento non esiste alcuna conferma ufficiale sul presunto cyberattacco.

I dubbi

L’assenza di un campione leggibile di documenti rende impossibile effettuare una verifica indipendente per accertare l’effettiva esistenza o l’autenticità dei file.

Non si esclude però l’ipotesi di un tentativo di truffa o di un riciclo di documenti pubblici. Fa pensare anche che l’alias «weykofa» non risulterebbe associato a precedenti cessioni note di dati. In proposito, L’identità ha però accertato che questo account compare già in una precedente e simile operazione segnalata nel luglio scorso.

Per la vendita dell’archivio il presunto hacker richiede offerte nelle criptovalute Bitcoin e Monero.