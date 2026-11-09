Terremoto a Montecito, il grande scandalo dei Sussex
L'indagine è ormai divenuta un vero e intricato giallo transnazionale
Da Montecito fino alle spiagge di Cebu, i duchi in esilio affrontano la loro tempesta più buia. Questa volta non si tratta di memorie piccanti o litigi sull’etichetta di Corte. Lo scandalo che sconvolge i tabloid britannici ha i contorni crudi di una grave inchiesta federale.
L’arresto in Florida
Thomas Markle Sr., 82 anni, l’ex direttore della fotografia che un tempo sognava di camminare lungo la navata di Windsor, è stato preso in custodia dall’Fbi a Lakeland. L’accusa formale parla di possesso di materiale pedopornografico. Comparso davanti al giudice di Tampa, Markle ha ottenuto i domiciliari, ma rischia una condanna che potrebbe raggiungere i 70 anni di carcere.
Il thriller internazionale
L’indagine si snoda come un vero giallo transnazionale. Dai depositi di Los Angeles — affittati per vent’anni — ai blitz nelle Filippine, gli agenti americani, in sinergia con le autorità di Manila e del Messico, hanno sequestrato 78 reperti.
A far crollare il muro di reticenze è stato il figlio Thomas Jr., che ha allertato la polizia filippina e l’Fbi. Persino Doria Ragland, madre di Meghan, sarebbe stata contattata dagli inquirenti per un’identificazione fotografica.
La reazione di Meghan
La coppia reale si prepara al lancio di Lost Screen a Bruxelles , la campagna Archewell per la sicurezza dei minori sul web. Intanto, la Duchessa di Sussex rompe il silenzio dicendosi pronta a collaborare con l’Fbi. Lo fa con una dichiarazione di amara fermezza: “La mia scelta di tenere mio padre lontano dai miei figli è stata dettata da un’unica ragione: proteggerli”.
E’ un dramma familiare che travalica l’Oceano e lascia la Royal Family sbigottita, di nuova immersa negli scabrosi scandali che piacciono tanto ai tabloid del Regno Unito.
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