Premio Ugo La Malfa per la Cooperazione Internazionale a Vito Pertosa

di Redazione - 4 Dicembre 2025

Dall’articolo di La Presse – Si è svolta giovedì 4 dicembre, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, la seconda edizione del Premio Ugo La Malfa per la Cooperazione Internazionale. Il riconoscimento è stato assegnato al Cav. del Lavoro e di Gran Croce Vito Pertosa, Presidente della Angel Holding, scelto dagli enti promotori “per la proiezione internazionale che ha assunto la sua attività imprenditoriale nel campo delle tecnologie avanzate e per l’esempio che la sua opera fornisce ai giovani nelle scuole e nelle università, che dovranno contribuire domani alla costruzione della pace e allo sviluppo dell’integrazione economica e della cooperazione fra i popoli”.

Vito Pertosa: “Grande Onore”

La cerimonia è stata aperta dal saluto di benvenuto del Rettore dell’Università Cattolica Elena Beccalli e dall’introduzione del Chief Lending Officer di Intesa Sanpaolo Raffaello Ruggieri. La Rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Tiziana Lippiello, ha pronunciato la laudatio di Vito Pertosa. Hanno fatto seguito il discorso di accettazione di Vito Pertosa, l’intervento del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, le conclusioni di Giorgio La Malfa.

Il Premio Ugo La Malfa è stato istituito per iniziativa della Fondazione Ugo La Malfa, dell’Università Ca’ Foscari Venezia e dell’Enciclopedia Treccani, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, nell’ambito di un accordo quadro tra la Fondazione, l’Università e Intesa Sanpaolo finalizzato a iniziative per la formazione dei giovani e lo sviluppo della ricerca nei campi della cooperazione internazionale e dell’integrazione europea, nel nome e nel ricordo di Ugo La Malfa che si laureò alla Ca’ Foscari nel 1926, lavorò per l’Enciclopedia di Giovanni Gentile e successivamente diresse a Milano l’Ufficio Studi della Banca Commerciale Italiana, ora Intesa San Paolo.

Il Premio Ugo La Malfa, non in denaro, viene attribuito a personalità delle istituzioni, dell’economia o della cultura, italiana o straniera, che contribuiscono con la loro opera o con i loro scritti a difendere e a promuovere lo sviluppo della cooperazione internazionale.