Presentato a Perugia il libro “Metamorfosi – La mia ileostomia”

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Un’occasione di confronto sulle MICI

di Askanews - 9 Novembre 2026

Perugia, 9 nov. (askanews) – Un racconto di sofferenza, coraggio e rinascita: è il libro “Metamorfosi – La mia ileostomia” di Angelo Nardi, presentato alla sala Rita Levi Montalcini dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), analizzandone l’impatto psicologico e le conseguenze sulla quotidianità dei pazienti.

Dal dibattito è emersa la necessità di una maggiore conoscenza di queste patologie per favorire diagnosi precoci e percorsi di cura adeguati.

“L’acronimo MICI indica le malattie infiammatorie croniche intestinali, una categoria che comprende fondamentalmente due grandi patologie, la colite ulcerosa e il morbo di Crohn, a cui negli ultimi anni si sono aggiunte le coliti microscopiche, meno frequenti e ancora relativamente poco conosciute. Dal punto di vista dell’impatto sulla popolazione, l’incidenza è piuttosto elevata: in Italia si contano circa 250 mila persone affette, di cui tra le 3.000 e le 3.200 solo nella nostra regione” ha aggiunto il Prof. Gabrio Bassotti, Direttore della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente.

Le MICI sono malattie complesse, che gravano sulla qualità di vita dei pazienti e che spesso portano le persone che ne soffrono a dover affrontare interventi chirurgici.

“La chirurgia rappresenta un evento molto probabile per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali, intervenendo solitamente per gestire le complicanze generate dalla patologia. Se l’internista e il gastroenterologo restano i medici di riferimento nella cura della malattia, il chirurgo interviene per risolvere le criticità di natura acuta” ha dichiarato il Prof. Annibale Donini, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera di Perugia.

Accanto alle terapie, resta fondamentale la fiducia e il dialogo tra medico e paziente, un legame indispensabile nella gestione delle malattie croniche.

“Oggi accettare una diagnosi di questo genere è indubbiamente molto complicato. Parliamo in genere di pazienti molto giovani, che all’improvviso vedono qualcosa travolgere la propria esistenza e iniziano ad avere il terrore di non poter più portare avanti i propri progetti. È un impatto violento, che richiede un percorso di maturazione, di presa di coscienza della realtà e un aiuto concreto per affrontare questa nuova condizione” ha proseguito la Prof.ssa Monia Baldoni, Dirigente Medico Universitario e docente presso l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera di Perugia.

A dare valore alla giornata è stata soprattutto la testimonianza diretta: la scrittura come strumento per condividere emozioni e abbattere i pregiudizi legati alla malattia.

“Vivere con le MICI significa riscoprire sé stessi. È una malattia che ti mette di fronte a scelte e consapevolezze importanti. La cosa fondamentale che ho vissuto sulla mia pelle è l’importanza di avere intorno le persone giuste e di mantenere sempre la voglia di andare avanti, anche quando la patologia ti presenta degli ostacoli” ha concluso Angelo Nardi, autore del libro “Metamorfosi – La mia ileostomia”.

Un messaggio di speranza e consapevolezza che dimostra come l’esperienza personale possa trasformarsi in una risorsa preziosa per l’intera comunità.

Il libro “Metamorfosi – La mia ileostomia” è stato realizzato con il patrocinio del comune di Perugia e con il supporto di “MICIritrovo” un progetto di Giuliani S.p.A nato per dare voce ai pazienti con MICI.