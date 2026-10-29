Prossimo appuntamento a Milano per The House, alleanza Italia-Usa

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Marcenaro: si parlerà di infrastrutture e tecnologie sottomarine

di Askanews - 29 Ottobre 2026

Milano, 29 ott. (askanews) – Una casa per le nuove alleanze industriali transatlantiche e globali. Si chiama The House la piattaforma presentata a Washington, nata dalla partnership tra IMARK Holdings, acceleratore d’impresa fondato nel 2008 da Roberta Marcenaro Lyon, e V&A – Vento & Associati. Operativa dal primo settembre, The House punta a rafforzare le relazioni industriali e gli investimenti lungo l’asse Italia-Stati Uniti d’America, con una prospettiva globale. E come ci spiega Marcenaro il prossimo appuntamento sarà a Milano: “Washington DC è stato veramente un bel lancio, abbiamo dialogato direttamente col Pentagono, si è parlato di nucleare, di investimenti, si è parlato di life science, si è parlato anche di soft power con l’education. A breve si lancerà la seconda tavola rotonda che avverrà appunto a Milano e qui si parlerà di infrastrutture, si parlerà anche di tecnologie sottomarine, si parlerà nuovamente di energia e sarà nuovamente un tavolo molto importante. Aggiungo anche che a breve verrà lanciata anche la advisory board, su di esso abbiamo veramente pensato a delle figure strategiche sia americane sia italiane, quindi già rappresenta il core e davvero la solidità di questa House che ha delle fondamenta, di cui non abbiamo parlato, abbiamo parlato del tetto, della porta, ma ci sono delle fondamenta anche molto importanti di tutti i soggetti che compongono questa venture veramente necessaria in questo momento di frammentazione politica e anche finanziare in una certa maniera”.