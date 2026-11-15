Politica

Quirinale donna? Antonio Tajani dice sì

Ha auspicato una figura capace di garantire l'unità nazionale

di Elizabeth Costello - 15 Novembre 2026

Il dibattito sull’elezione di una donna al Quirinale torna al centro della scena politica italiana per le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuto alla rassegna ‘Treviso d’Autore’.

Quirinale donna?

Interpellato sulle prospettive alla conclusione del mandato del presidente Sergio Mattarella, Tajani si è detto assolutamente favorevole. E ha sottolineato che ce ne sono tantissime di possibilità e che c’è tempo per valutare gli scenari.

Secondo il titolare della Farnesina, l’Italia dispone di figure eminenti nel mondo politico, istituzionale e lavorativo dotate del curriculum adatto per il Colle.

Richiamando l’elezione di Elisabetta Alberti Casellati alla presidenza del Senato come precedente storico targato Forza Italia, Tajani ha auspicato una figura capace di garantire l’unità nazionale. In più l’equilibrio e magari, perché no, di centrodestra.

Una discussione complessa

Storicamente, le prime candidature femminili di rilievo risalgono a personalità come Tina Anselmi e Nilde Iotti negli anni Ottanta, fino alla campagna per Emma Bonino nel 1999.

Nel 2022 sono emersi profili autorevoli tra cui Marta Cartabia, Elisabetta Belloni e Liliana Segre.

Attualmente il dibattito si divide tra chi richiede una scelta fondata sul cursus honorum e chi evidenzia le logiche dei gruppi parlamentari chiamati a trovare ampie convergenze.