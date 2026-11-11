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Roma

Roma, invasione di storni a Montesacro: pioggia di guano e residenti esasperati

Invasione di storni a Roma, nel quartiere Montesacro: alberi pieni di uccelli, marciapiedi ricoperti di guano e residenti esasperati. Il fenomeno, tipico dell’autunno: tra disagi e interventi di pulizia, i cittadini chiedono soluzioni efficaci.

di Simone Talarico -

A Roma non piovono soltanto acqua e multe. Nel quartiere Montesacro, tra viale Jonio, Prati Fiscali e viale Pantelleria, dal cielo arriva qualcosa di decisamente meno gradito: una pioggia di guano. I responsabili sono gli storni, centinaia di uccelli che da settimane hanno trasformato gli alberi del III Municipio nel loro dormitorio personale. Peccato che sotto ci siano automobili, marciapiedi e cittadini.

Invasione di storni a Roma: residenti con gli ombrelli

Ogni pomeriggio, intorno alle 17, comincia lo spettacolo. Gli storni si radunano sui platani, producendo un frastuono continuo e lasciando dietro di sé quantità impressionanti di escrementi.

I residenti hanno dovuto riorganizzare le proprie abitudini. C’è chi parcheggia lontano da casa, chi passeggia con l’ombrello anche quando splende il sole e chi ormai considera l’autolavaggio una spesa fissa.

Il problema, però, non riguarda soltanto la pulizia. Il guano rende scivolosi i marciapiedi e, quando si accumula, può creare problemi igienico-sanitari. Insomma, più che una passeggiata, attraversare alcune strade sembra una prova di sopravvivenza.

Perché gli storni invadono Roma in autunno?

La spiegazione è naturale. Durante l’autunno, numerosi storni raggiungono Roma anche dalle regioni più fredde dell’Europa.

La Capitale offre condizioni particolarmente favorevoli: temperature più miti, meno predatori e grandi alberi dove trascorrere la notte. Durante il giorno, invece, gli uccelli cercano cibo nelle campagne circostanti.

I grandi stormi rappresentano anche una strategia difensiva contro i rapaci. Le spettacolari evoluzioni nel cielo servono infatti a confondere eventuali predatori.

Gli interventi del Comune contro gli storni

Roma Capitale ha avviato interventi di allontanamento attraverso dispositivi acustici che riproducono richiami di pericolo, senza catturare o abbattere gli animali, accompagnato da potature dei platani.

Finora, tuttavia, i risultati sono stati limitati. Il III Municipio segue la situazione, mentre Ama ha intensificato le operazioni di pulizia.

Nel frattempo, ai residenti non resta che sperare in una soluzione. E magari controllare cosa si trova sopra la propria testa prima di uscire di casa.

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