Corte dei conti, Orefice nuovo presidente aggiunto
Da Palazzo Chigi la linea appare orientata alla prudenza tecnica, con l'obiettivo dichiarato di raccordare i nuovi assetti
Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti ha nominato Mauro Orefice nuovo presidente aggiunto dell’istituto. Magistrato di lungo corso, nato ad Ancona nel 1957, Orefice affianca questa nuova veste ai ruoli di presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite in sede di controllo e responsabile dell’Ufficio affari internazionali.
Corte dei conti, il punto
La sua nomina, in una fase chiave per l’organizzazione della magistratura contabile, segnata dall’attesa per il completamento dei passaggi formali in Consiglio dei Ministri relativi ai decreti d’incarico.
Da Palazzo Chigi la linea appare orientata alla prudenza tecnica, con l’obiettivo dichiarato di raccordare i nuovi assetti con le linee di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.
D’altra parte, all’interno dell’istituto si auspica un rapido perfezionamento dell’iter per garantire la massima continuità operativa.
La fase è infatti ricca di scadenze sul fronte dei conti pubblici, dai giudizi sui rendiconti territoriali al costante monitoraggio sugli obiettivi del Pnrr. In questo scenario, la nomina di Orefice.
Leggi tutte le news sulla Corte dei conti
Torna alle notizie in home