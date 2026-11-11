Cronaca

Allarme bomba nelle scuole di Roma, evacuati oltre 150 plessi: cosa sta succedendo

di Claudia Mari - 11 Novembre 2026

Mattinata di paura in numerose scuole di Roma, dove una serie di segnalazioni di possibili ordigni ha fatto scattare le procedure di emergenza. Una mail minatoria, inviata a centinaia di istituti in tutta Italia, ha provocato un effetto a catena anche nella Capitale. Oltre 150 plessi sono stati coinvolti e, per precauzione, studenti e personale scolastico sono stati fatti uscire dagli edifici.

L’allarme bomba nelle scuole di Roma, cosa è successo

L’allarme è scattato intorno alle 10.15, dopo che la comunicazione è stata ricevuta da diversi istituti. Tra le prime scuole interessate figurano l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero, a Largo Volumnia, il Petrarca di via Ceneda, il Nino Rota, il Benedetto Da Norcia e il complesso Teresa Sarti. Ma anche l’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino e il Liceo Montessori in via Livenza. Le segnalazioni si sono poi moltiplicate, coinvolgendo scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari agli istituti superiori.

Secondo quanto riferito da qualificate fonti di polizia, la mail sarebbe stata indirizzata a centinaia di strutture scolastiche. In diversi istituti sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare le verifiche del caso. Nel frattempo, gli alunni sono stati accompagnati all’esterno e radunati nei punti di raccolta individuati dai rispettivi plessi, in attesa di ulteriori indicazioni.

La mail minatoria e la presunta rivendicazione

A rendere ancora più delicata la situazione è il contenuto della comunicazione, firmata da un sedicente Mikhail Andropov, che si presenta come leader di un gruppo denominato Vilayat di Misoginistan. Nel messaggio vengono rivolte minacce contro gli italiani e si sostiene che all’interno degli edifici scolastici sarebbero stati collocati ordigni esplosivi, descritti come dotati di un innesco a distanza. Nella stessa mail compare anche una minaccia nei confronti dell’auto della presidente del Consiglio.

La rivendicazione, arrivata intorno alle 11, è al vaglio degli investigatori. Al momento, il contenuto della comunicazione non costituisce una conferma della presenza di esplosivi: proprio per questo sono in corso gli accertamenti necessari a verificare l’attendibilità delle minacce.

I genitori avvisati nelle chat delle scuole

Le evacuazioni hanno interessato anche l’organizzazione delle famiglie. Nelle chat dei genitori sono circolati messaggi con cui gli istituti hanno comunicato l’allontanamento degli alunni dagli edifici e, in alcuni casi, la possibilità di anticipare l’uscita.

All’istituto comprensivo Santa Beatrice, nella zona del Portuense, è stata comunicata l’uscita anticipata degli studenti da tutti e tre i plessi, dopo una segnalazione relativa a una busta sospetta. In altri istituti i genitori sono stati invitati a raggiungere le scuole per riprendere i figli, mantenendo la calma e seguendo le indicazioni del personale.

Le verifiche delle forze dell’ordine proseguono. La priorità, nel frattempo, resta garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico.