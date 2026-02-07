Giustizia

Referendum, alle 12 il Cdm dopo la decisione della Cassazione sul quesito

di Giuseppe Ariola - 7 Febbraio 2026

Il governo si prepara a valutare le conseguenze politiche e procedurali della decisione assunta dalla Corte di Cassazione sul quesito del referendum relativo alla riforma della giustizia. Il Consiglio dei ministri, convocato oggi a mezzogiorno, affronterà infatti il nodo aperto dall’ordinanza con cui l’Ufficio centrale presso la Cassazione ha accolto il nuovo testo del quesito, riformulato dal comitato dei 15 giuristi promotori di una raccolta firme. Al centro della discussione c’è proprio il quesito sul referendum della giustizia, nella sua versione aggiornata. Ma soprattutto l’effetto che questa riformulazione potrebbe avere sul calendario della consultazione. Il rischio è che si apra uno scenario di slittamento della data del voto, legato a una possibile necessità di adottare un nuovo decreto di indizione del referendum.

Il rischio slittamento

La normativa prevede infatti che, una volta indetto il referendum, debbano trascorrere cinquanta giorni di campagna referendaria prima della votazione. Se la modifica del testo fosse considerata sostanziale, il conteggio di questo periodo potrebbe dover ripartire da capo. In quel caso, la consultazione slitterebbe automaticamente di alcune settimane. Anche perché il fine settimana pasquale escluderebbe la possibilità di recarsi alle urne in quel periodo. Il punto è tutt’altro che secondario. Una riformulazione del quesito del referendum sulla giustizia, nel senso indicato dalla Cassazione, con la campagna già avviata rappresenterebbe un precedente mai verificatosi nella storia repubblicana. Mai, finora, un testo referendario è stato modificato dopo l’avvio del percorso che porta al voto. Per questo motivo, l’ordinanza della Cassazione viene letta con attenzione non solo sul piano giuridico, ma anche su quello istituzionale.

La decisione della Cassazione sul quesito del referendum fa guadagnare tempo al fronte del No

Nel dibattito politico, non mancano sospetti e interpretazioni contrapposte. Secondo alcune forze, l’effetto di un possibile rinvio non sarebbe casuale. Spostare in avanti la data del voto consentirebbe di ampliare i tempi del confronto pubblico, offrendo maggiore spazio alle posizioni contrarie alla riforma. In particolare, il Comitato per il No potrebbe beneficiare di un periodo più lungo per illustrare le proprie ragioni agli elettori. Altri, invece, invitano alla cautela. Alcuni esperti di diritto costituzionale ritengono che la Cassazione non abbia imposto automaticamente un nuovo decreto e che il quesito, pur riformulato, resti coerente con l’impianto originario. In questa lettura, la campagna potrebbe proseguire senza interruzioni e la data del voto resterebbe invariata. Il Consiglio dei ministri dovrà ora confrontarsi con queste interpretazioni. E valutare se esistano margini per evitare uno slittamento. In gioco non c’è solo il calendario, ma anche la credibilità del percorso referendario. Quel che certo è che qualsiasi decisione dopo il pronunciamento della Cassazione rischia di diventare un caso politico in un contesto in cui la forma pesa quanto il merito della riforma.