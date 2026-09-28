Politica

Reggio Calabria, vince Roscioli esulta Meloni: “Centrodestra è unito” Flop Vannacci

Fabio Roscioli eletto alla Camera, flop del futurista Giannetta. La premier: "Voto che premia coalizione compatta"

di Martino Tursi - 28 Settembre 2026

Reggio Calabria non è Magdeburgo e Vannacci non sfonda: la vittoria alle suppletive arride, finora, al candidato del centrodestra Fabio Roscioli. E tutto ciò mentre Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, raccoglie solo il 7,5 per cento dei consensi. Troppo poco, allo stato attuale, anche solo per impensierire il forzista fortemente voluto (e soprattutto sostenuto) dal governatore calabrese Roberto Occhiuto. E pure Meloni tira un sospiro di sollievo. Se è vero che una rondine non fa primavera, è pur vero che il grande test reggino ha dimostrato che il centrodestra regge.

Chi vince e chi perde, Meloni esulta e Vannacci resta attardato

“Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria – ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni -, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni. Complimenti a Fabio Roscioli per il risultato e grazie a tutti gli elettori che hanno scelto di darci fiducia”. La presidente del consiglio ha quindi proseguito: “Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori”. Proprio sul tema della territorialità, il generale aveva giocato una parte importante della campagna elettorale per Giannetta.

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Tajani e l’applauso alla Camera

Vannacci ha perso Reggio Calabria, la sconfitta nella prima assoluta di Futuro Nazionale. Che, comunque, sfiora l’8 per cento dei consensi, confermando (seppur leggermente al ribasso) le stime dei sondaggi. La vittoria ha scatenato l’entusiasmo in Forza Italia. Con Roscioli, il partito azzurro trova una conferma. In Roberto Occhiuto e, più in generale, nel radicamento al Sud. Tajani gongola. “La conferma della forza del nostro partito sul territorio, del suo radicamento tra la gente e della capacità di attrarre cittadini e categorie su idee serie, condivise e popolari”.