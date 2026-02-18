Economia

Regno Unito: disoccupazione in salita, Starmer sotto pressione

E' il livello più alto da circa cinque anni, dubbi sulla ripresa

di Angelo Vitale - 18 Febbraio 2026

Il mercato del lavoro nel Regno Unito dà segnali di affanno: il recente aumento della disoccupazione assume un valore più profondo di una semplice oscillazione statistica e insidia Starmer.

Secondo i dati ufficiali dell’Office for National Statistics, il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è salito al 5,2% negli ultimi tre mesi di dicembre 2025, il livello più alto da circa cinque anni, superando il 5,1% di novembre e riflettendo un mercato del lavoro che si indebolisce progressivamente.

Parallelamente, il numero di richieste di sussidi di disoccupazione è aumentato di 28mila e 600 unità a gennaio 2026, ben oltre le attese.

Le dinamiche della disoccupazione in aumento nel Regno Unito

La dinamica non è uniforme: la disoccupazione giovanile si attesta su livelli particolarmente alti, con tassi che secondo alcune fonti straniere superano il 16% per gli under-25, segnando livelli che non si registravano da oltre un decennio. A Londra, epicentro delle opportunità di lavoro, il tasso di persone senza impiego attivo si avvicina al 7,6%, ben al di sopra della media nazionale.

Questo quadro riflette sia fattori di domanda che di offerta. La crescita dei salari si è raffreddata e la creazione di posti di lavoro è rallentata, con le imprese – specialmente nei settori retail, ospitalità e servizi entry-level – meno propense ad assumere di fronte all’aumento dei costi di lavoro e delle incertezze economiche.

I dubbi sulla ripresa

Questi dati sollevano dubbi sul ritmo della ripresa economica e sulle scelte di politica fiscale e del lavoro del governo guidato da Keir Starmer. Nella lente del Financial Times i fattori globali come la diffusione dell’intelligenza artificiale e l’incertezza post-pandemica che incidono sul mercato del lavoro. Ma pure alcune politiche, incluse le aumentate contribuzioni nazionali e le possibili future revisioni del salario minimo, che possono avere effetti repressivi sull’occupazione giovanile.

I fatti che minano la narrativa di Starmer

Su questo sfondo, il rapporto sul lavoro britannico non è semplicemente un dato tecnico. Ha conseguenze politiche concrete. Starmer ha costruito la sua leadership su promesse di stabilità economica e fiducia nei mercati, con l’obiettivo di superare i contraccolpi della Brexit e di ridurre le disuguaglianze strutturali.

Ma l’aumento della disoccupazione, soprattutto nell’ambito giovanile, mina questa narrativa, creando pressione sia dentro il Partito Laburista che nell’opinione pubblica. Dall’opposizione si sottolinea che un mercato del lavoro debole può erodere la base elettorale tradizionalmente legata al Labour.

I mercati finanziari hanno reagito a questo trend indebolito con aspettative crescenti sul taglio dei tassi di interesse da parte della Bank of England, ipotizzato già per la riunione di marzo, mentre l’inflazione continua a diminuire. Una possibile riduzione dei tassi potrebbe stimolare la domanda, ma rischia di avere un effetto ritardato sulla creazione di posti di lavoro, specie se la domanda aggregata rimane sotto pressione.

La doppia sfida del governo

C’è poi un tema di percezione: i dati mostrano che il numero di persone in cerca di lavoro è in crescita non solo per i licenziamenti, ma anche perché più persone economicamente inattive stanno tornando a cercare occupazione, complicando la lettura delle statistiche. Allo stesso tempo, la partecipazione al mercato del lavoro è un elemento di fiducia degli individui nel futuro economico del Paese.

La sfida per Starmer e il suo governo è duplice. Gestire una fase economica difficile senza intaccare la crescita potenziale e allo stesso tempo mostrarsi credibile nel dare risposte concrete alle fasce della popolazione più colpite, in particolare i giovani. Qualunque strategia futura dovrà affrontare la questione occupazionale non solo come emergenza numerica, ma come tema di fiducia e prospettiva per l’economia britannica nel suo complesso.