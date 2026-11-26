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Musk come Babbo Natale: “Regalerò due azioni di SpaceX a ogni bambino americano”

L'iniziativa del tycoon, l'obiettivo di sostenere gli investimenti dei minori

di Maria Graziosi - 26 Novembre 2026

Elon Musk gioca a Babbo Natale: regalerà due azioni di SpaceX a ogni bambino americano. Un assist a Trump e al suo programma per incentivare i “account” destinati ai minori per “arricchirsi fin dalla giovane età” sui mercati azionari. Una mossa che gli costerà, secondo le analisi che girano in rete, non meno di diciotto miliardi del mondo. L’uomo più ricco del mondo, però, non è certo un benefattore dell’umanità che non chiede nulla in cambio. Gli basta, per dire, tornare a conquistare i titoli e le pagine dei media in ogni angolo del mondo.

Elon Musk regala azioni SpaceX ai bambini

“Dare azioni, che rappresentano partecipazioni nell’economia del futuro, direttamente alle persone è la strada da seguire”, aveva detto Musk che sogna sempre un mondo completamente automatizzato e un reddito universale da distribuire agli umani finalmente liberati dal fardello del lavoro. Educhiamoli fin da piccoli: due azioni SpaceX, per Musk, non sono un regalo ai bambini americani ma un investimento. Preciso e che deve portare risultati. Nel breve, medio e lungo periodo.

Come sta oggi l’azienda?

Il grosso guaio è che il flop di Anthropic ha riportato alla mente, e sotto gli occhi di tutti, il clamoroso tonfo di SpaceX dopo l’Ipo dei mesi scorsi. Regalare azioni ai bambini americani, per SpaceX e Musk, rappresenta la possibilità di creare un azionariato piccolo e diffuso in grado di reggere e far da contrappeso ai grossi azionisti. E di creare una base capace di reggere all’eventuale scoppio della bolla tech. Un’azione in regalo può arrivare anche a valere zero, cosa che non accadrà oggettivamente per l’azienda di Elon, rimane sempre un buon investimento.

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