Cultura & Spettacolo

I Måneskin tornano insieme. Il successo da solisti è bello, finché dura

di Angelina De Santis - 11 Novembre 2026

I Måneskin tornano insieme. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono annunciati al Coachella 2027, il 10 e il 17 aprile, cinque anni dopo la loro prima apparizione al festival californiano.

La pausa che aveva alimentato le voci di una separazione definitiva finisce dunque con una reunion che riporta i quattro sullo stesso palco. E riapre una vecchia questione dello spettacolo. Che cosa succede quando il personaggio più famoso di una band decide di verificare quanto vale da solo?

La tentazione è comprensibile. Quando sei quello che finisce sulle copertine, attira gli sponsor e catalizza l’attenzione, dividere il successo con altri tre può cominciare a sembrare un sacrificio.

Poi arriva il contratto da solista, con la promessa di una libertà artistica assoluta e soprattutto di applausi da incassare personalmente. Il problema è capire quanti di quegli applausi fossero davvero tuoi.

La separazione

Damiano ha scelto di provarci, cambiando musica e immagine, mentre Victoria ha trovato una propria dimensione come dj. Thomas ed Ethan hanno seguito percorsi più discreti.

Il cantante ha pubblicato Funny Little Fears, ottenendo risultati importanti e dimostrando di poter esistere artisticamente anche lontano dal gruppo. Sarebbe scorretto parlare di un esperimento fallito, ma la popolarità individuale e il fenomeno internazionale costruito dai Måneskin restano due grandezze differenti.

Del resto, partire da solisti quando si è già famosi garantisce un vantaggio enorme. Il pubblico arriva per curiosità, le case discografiche investono sulla notorietà acquisita e i giornali seguono il debutto. La difficoltà comincia quando bisogna convincere le persone ad acquistare il secondo biglietto.

I precedenti nella storia della musica

La storia della musica offre precedenti illuminanti, a cominciare dalle Spice Girls. Geri Halliwell lasciò il gruppo nel 1998, convinta di poter conquistare il mondo da sola. All’inizio funzionò, con singoli ai vertici delle classifiche britanniche e un’attenzione mediatica considerevole.

Poi l’interesse diminuì. Melanie C ebbe una carriera solista rispettabile, Victoria Beckham capì che la moda le avrebbe offerto soddisfazioni maggiori della musica, mentre le altre faticarono a imporsi individualmente.

Quando quattro Spice Girls tornarono in tournée nel 2019, gli stadi si riempirono. Il pubblico aveva conservato una fedeltà al gruppo che le singole carriere musicali avevano faticato a ottenere.

I Take That raccontano una storia ancora più interessante. Robbie Williams lasciò la band nel 1995 e diventò una superstar, dimostrando che qualche volta il cantante possiede davvero una forza superiore a quella del gruppo.

Gary Barlow, considerato il grande talento musicale della formazione, attraversò invece anni difficili da solista. La reunion del 2005 gli restituì una popolarità che sembrava perduta. Robbie, pur avendo conquistato il successo individuale, finì per tornare a cantare con gli ex compagni.

Anche gli One Direction hanno prodotto risultati assai diversi. Harry Styles è diventato una star internazionale, mentre Zayn Malik, partito benissimo con Pillowtalk, ha conosciuto una carriera più discontinua.

Niall Horan e Louis Tomlinson hanno mantenuto un proprio pubblico, ma la dimensione del fenomeno collettivo è rimasta difficilmente raggiungibile.

Le eccezioni

Naturalmente esistono le eccezioni. Beyoncé ha superato abbondantemente la popolarità dei Destiny’s Child, mentre John Lennon e Paul McCartney hanno dimostrato che si può lasciare il gruppo più famoso della storia continuando a scrivere pagine fondamentali della musica.

Ma per permettersi certe ambizioni bisogna essere Lennon o McCartney, e tra i cantanti convinti di possederne il talento la concorrenza è decisamente più numerosa dei risultati.

Il ritorno dei Måneskin

Il caso Måneskin merita qualche considerazione ulteriore. Damiano è indubbiamente il volto più riconoscibile della band, ma Victoria ha contribuito in maniera determinante alla sua immagine internazionale.

La sua personalità, insieme al lavoro musicale di Thomas ed Ethan, ha costruito quell’identità che ha permesso a quattro ragazzi romani di conquistare un pubblico abituato a consumare soprattutto musica anglosassone. Pensare che quel successo dipendesse esclusivamente dal cantante sarebbe una valutazione piuttosto superficiale.

C’è anche un equivoco frequente tra gli artisti che decidono di separarsi. Essere il componente più famoso di una band significa godere di una visibilità superiore agli altri, ma quella visibilità nasce spesso proprio dal rapporto con gli altri. Il pubblico si affeziona agli equilibri, alle differenze e persino alle tensioni che rendono riconoscibile un gruppo.

Quando uno dei protagonisti se ne va, porta con sé il proprio talento, ma lascia indietro una parte di ciò che lo aveva reso interessante.

Il ritorno dei Måneskin potrebbe dipendere semplicemente dal desiderio di suonare nuovamente insieme. Oppure da una valutazione commerciale, considerando che il nome della band conserva un richiamo internazionale enorme. Le due motivazioni, peraltro, possono tranquillamente convivere.

Annunciati due concerti

Per il momento sono annunciati due concerti, mentre resta da capire se seguiranno un nuovo album e una tournée. Circolano anche indiscrezioni su una possibile partecipazione a Sanremo 2027, ma l’eventuale ritorno sul palco che li ha lanciati richiede ancora conferme.

Sarebbe prematuro interpretare la reunion come un ripensamento di Damiano, la cui carriera individuale continua ad avere prospettive importanti. Ma il ritorno dei quattro offre l’occasione per osservare una dinamica ricorrente nella musica pop.

All’inizio la carriera solista promette di liberare l’artista dai compromessi del gruppo. Qualche anno dopo può capitare di scoprire che proprio quei compromessi contribuivano a renderlo famoso.

Al Coachella Damiano tornerà a dividere il palco con Victoria, Thomas ed Ethan. Gli applausi saranno nuovamente destinati ai Måneskin, e stavolta nessuno dovrà chiedersi se il pubblico sia venuto per il cantante oppure per la band. Una questione che, dopo le rispettive esperienze individuali, potrebbe interessare ai quattro persino più di quanto interessi ai loro fan.

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