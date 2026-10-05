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Spagna: il premier Sanchez annuncia elezioni anticipate il 29 novembre

Sanchez ha annullato tutti gli appuntamenti previsti per oggi

di Ernesto Ferrante - 5 Ottobre 2026

Il Primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre, in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo un fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento nove mesi prima della fine della legislatura. Decisiva è stata la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa.

Il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi oggi, dopo aver informato il re, per approvare il decreto di indizione delle elezioni, che verrebbe poi pubblicato domani in gazzetta ufficiale. Da quel momento, in base alla legge elettorale, deve trascorrere un periodo di 54 giorni prima del voto.

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