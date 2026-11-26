Le cene del Friendsgiving negli Usa. E in Italia?
Oggi ne scrive persino il Financial Times
L'immagine scelta dal Financial Times di oggi per scrivere del fenomeno
Il tacchino tra amici conquista il quotidiano della finanza: cosa significa il Friendsgiving? Quando un quotidiano economico di primo piano come il Financial Times dedica un approfondimento di costume al Friendsgiving, il messaggio appare chiaro. Non si tratta di una semplice moda passeggera ma di un rilevante indicatore socio-economico. La ricorrenza, che precede o affianca la festa tradizionale del Ringraziamento, incrocia l’evoluzione dei consumi con le profonde trasformazioni demografiche della società americana.
Ma che cos’è esattamente?
Nata online nei primi anni 2000 e ormai consacrata nei dizionari, questa ricorrenza invita amici e colleghi attorno a una tavola condivisa in stile potluck. Ciascun partecipante vi contribuisce portando un piatto o una bevanda fatta in casa.
Gli americani da tempo la celebrano. In special modo millennials, comunità urbane e gruppi di giovani adulti considerano il Friendsgiving l’affermazione della cosiddetta “famiglia scelta”.
La festa è vissuta come un momento autentico, rilassato e spontaneo. Permette di contenere i costi elevati dei lunghi viaggi autunnali. Alleggerisce il carico di lavoro della preparazione casalinga. In più, schiva abilmente le accese discussioni politiche che spesso animano i pranzi con i parenti.
La lettura analitica offerta dal Ft ne evidenzia il valore economico e sociale. Il rito rispecchia il ritardo nella formazione dei nuclei familiari, la precarietà economica e i nuovi modelli abitativi generazionali.
Ormai, oltre il 20% della popolazione statunitense abbraccia questa consuetudine. A dimostrare come il sentimento di gratitudine e l’empatia sappiano rinnovarsi. Un esempio di modelli culturali più inclusivi, flessibili e autenticamente contemporanei.
E in Italia?
Un evento, a ben guardare e fatte le debite proporzioni, non molto dissimile dalle Pasquette con gli amici. O le cene prenatalizie di auguri, recentemente incentivate dai “Natale dei fuorisede” tra i più giovani.
Leggi tutte le news di Food
Torna alle notizie in home