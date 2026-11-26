Torino

Resta in carcere ad Aosta il “re dei maranza”

di Redazione - 26 Novembre 2026

Il tiktoker Don Alì, il “re dei maranza”, non ha ottenuto sconti di pena: La Corte d’Appello di Torino ha infatti confermato la condanna a due anni di carcere per stalking. Il giovane aveva teso un agguato e minacciato un maestro delle elementari nell’ottobre del 2025. Alì Said è la sua vera identità, è in carcere ad Aosta e potrebbe restarvi fino a metà 2027, per via di altre condanne definitive per episodi di violenza.

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