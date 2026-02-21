Italpress Notizie Spettacoli

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale

di Italpress - 21 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – “E’ tutto pronto, abbiamo fatto le ultime prove, anche per l’apertura. Posso annunciare una cosa che non avevo detto, i premi alla carriera andranno a Fausto Leali, Mogol e Caterina Caselli, tre grandi nomi che hanno fatto tanto per la musica italiana e per il Festival di Sanremo”. Così Carlo Conti in diretta al Tg1. Poi, un annuncio a sorpresa con un siparietto con la conduttrice Giorgia Cardinaletti. “Giorgia sabato sera vuoi venire a co-condurre con me e Laura Pausini la serata finale del Festival?”. Una stupita Cardinaletti risponde: “Sì grazie, non so che dire. Resta lì che poi ti chiamo che mi devi spiegare…”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).