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Serbia, spara a scuola a 17 anni: due feriti in un liceo di Kragujevac

Un adolescente apre il fuoco nell'atrio della Prima scuola tecnica della città serba. Feriti due dipendenti, nessuno studente coinvolto

di Ernesto Ferrante - 24 Novembre 2026

Due persone sono rimaste ferite questa mattina nella Prima scuola tecnica di Kragujevac, nel centro della Serbia, dopo che uno studente diciassettenne ha aperto il fuoco all’interno dell’edificio scolastico. Secondo il Ministero dell’Interno serbo, il giovane è stato immediatamente fermato e arrestato con l’accusa di aver utilizzato un fucile di piccolo calibro nell’atrio dell’istituto. Le autorità riferiscono che entrambe le vittime sono dipendenti della scuola. Una sarebbe stata ferita dai colpi d’arma da fuoco, mentre l’altra avrebbe riportato lesioni provocate dalla rottura dei vetri durante l’incidente. Nessuno studente è rimasto ferito. I due dipendenti sono stati trasferiti in ospedale e le loro condizioni non sarebbero gravi.

Indagini sul movente

La sparatoria è avvenuta poco prima delle 8 del mattino. Il dirigente scolastico Nemanja Joksimovic ha dichiarato ai media serbi che tutti gli studenti sono stati evacuati in sicurezza e che il ragazzo arrestato non aveva manifestato in precedenza particolari problemi disciplinari. Il movente resta al momento sconosciuto e la polizia sta conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il ministero dell’Istruzione serbo ha annunciato la creazione di un’unità di crisi per seguire la vicenda e fornire supporto alla comunità scolastica.

L’ombra della strage del 2023

L’episodio riporta alla memoria la tragedia del 3 maggio 2023, quando un tredicenne uccise nove studenti e una guardia giurata nella scuola elementare “Vladislav Ribnikar” di Belgrado, in quello che viene ricordato come il più grave attacco mai avvenuto in un istituto scolastico serbo. Quel massacro sconvolse il Paese e innescò un vasto dibattito sulla diffusione delle armi e sulla sicurezza nelle scuole. A oltre tre anni di distanza, la Serbia si ritrova nuovamente a fare i conti con un episodio di violenza armata in ambito scolastico, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa abbia spinto il diciassettenne ad aprire il fuoco.

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