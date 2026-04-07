Cinema

Sarà Sydney Sweeney la nuova agente 007?

Tra proposte e indiscrezioni il mondo si interroga: è giunto il momento di cambiare tutto, pure genere, all'agente segreto più iconico del cinema?

di Paolo Diacono - 7 Aprile 2026

Potrebbe essere finalmente la volta buona per uno, anzi per una 007: Sydney Sweeney potrebbe essere la “nuova” James Bond. A lanciare la pietra è stato il regista Paul Feig che, in un’intervista rilasciata al The Sun, ha affermato di vedere molto bene l’ex stella di Euphoria nei panni dell’agente segreto più iconico del grande schermo. Parole, queste, che l’attrice ha accolto con entusiasmo. Ma non sarà per nulla facile spuntarla: dovrà affrontare una forte concorrenza di attori pronti a tutto pur di vestire lo smoking più famoso del cinema internazionale.

Sydney Sweeney sarà la nuova 007?

I nomi che girano per prendere il posto che fu di Daniel Craig sono tanti. C’è Idris Elba, per esempio, oppore Jacob Elordi, Callum Turner insieme ad Aaron Taylor-Johnson. Non è una novità che la figura di James Bond, nel corso degli anni anzi dei decenni è cambiata. Da Sean Connery fino a Pierce Brosnan, passando per Roger Miller e adesso Daniel Craig. Ma una donna, come Sydney Sweeney, finora, non s’era mai cimentata nei panni dell’agente segreto 007 al servizio di Sua Maestà Britannica.

I tempi che cambiano

È sempre lì la questione. I tempi sono maturi per un cambio generale. Che, innanzitutto, parta dal genere del protagonista. Di storie, saghe e franchise cinematografici con donne nei panni di spie pronte a tutto e capaci di tutto è pieno il cinema. Sydney Sweeney potrebbe andare oltre il pur iconicissimo ruolo di bond girl, che negli anni fu impersonato da attrici meravigliose come, su tutte, Ursula Andress, e vestire lei i panni di 007. E sarebbe davvero curioso capire come cambierà il copione e se cambieranno pure i tratti più rappresentativi del personaggio. L’unica cosa che, forse, non cambierà sarà il Martini. Mescolato, al solito, non shakerato.