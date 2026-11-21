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Ci faranno lo scontrino anche al Pronto soccorso?

La novità in Manovra: a cosa serve e perché

di Maria Graziosi - 21 Novembre 2026

Al pronto soccorso ci faranno lo scontrino. Non paghi (di più) ma devi pur sapere quanto stai facendo spendere allo Stato. Naturalmente non sarà consegnato alcun documento a chi entra in codice rosso né, tantomeno, in ogni altro grado che presupponga una ragionevole urgenza se non addirittura emergenza. La novità, invece, interesserà tutti coloro che faranno il triage e verranno medicati, ascoltati o visitati con il codice bianco. La proposta è dentro la Manovra, all’articolo 69, comma 8. Il testo parla di un provvedimento finalizzato a “garantire la massima trasparenza” in “materia di costi delle prestazioni sanitarie a carico del Ssn”.

A che serve lo scontrino al pronto soccorso?

E riferisce che “sono stabilite le caratteristiche del documento riepilogativo da rilasciare all’assistito, in forma digitale o cartacea, contenente le informazioni riguardanti la tipologia di prestazione resa, la corrispondente tariffa, nonché le relative modalità di rilascio”. La forma non importa più di tanto: carta o digitale. Il senso, invece, sì. Siamo in una sorta di strategia passivo-aggressiva che mira a convincere, rinfacciando loro i costi (non) sostenuti personalmente, i cittadini a fare a meno del pronto soccorso quando questo non è necessario. Non che sia una grande novità.

Il precedente e gli obiettivi

Ci aveva già provato, anni fa e proprio durante il Covid, la Regione Lazio. Lo “scontrino di trasparenza”. Non è che se ne fece chissà che. Ora, però, il governo ha intenzione di impiantarlo su base nazionale. Perché i soldi sono pochi e per la sanità ne servono sempre di più. Generalmente, si paga un ticket da 25 euro per ogni accesso in codice bianco. Non è certo una novità anche se, ogni anno, c’è qualche buontempone che si diverte a spacciarla come novità introdotta dal governo di turno. Gli italiani che fanno ricorso ai servizi di pronto soccorso sono in aumento.

I dati: quanti accessi “inutili” al Ps

Nel 2024 sono stati 19 milioni. Nel 2025 sono stati (almeno) 750mila in più. Due anni prima, nel 2023 erano stati 18 milioni. Di questi, stando ai dati Agenas, quasi quattro milioni erano classificabili come impropri. Insomma, un range compreso tra il 22 e il 24%. Il guaio è che reggere la pressione di pazienti in crescita si fa sfida ardua per la medicina d’emergenza. I cui ranghi si vanno assottigliando sempre di più. Al punto che il ricorso ai medici gettonisti si fa sempre più diffuso fino a costringere il Ministero a fissare un tetto. Non oltre gli 85 euro per i medici, non più di 28 euro l’ora per gli infermieri. Ecco perché, dunque, il governo vuol mostrare le cifre, rendere edotti i pazienti di quanto pesino nomenclatori e tariffari, di quanto si paghi per una visita. Certo, nessuno si prende la responsabilità politica (e in fondo nemmeno umana) di chiedere ai cittadini di fare a meno del pronto soccorso.

Una politica non priva di rischi

È un modo, sulla scorta di quello che fa l’Europa, per scoraggiare, anzi una “responsabilizzazione” dell’utente. Intendiamoci, coi pronto soccorso in difficoltà, rivolgersi agli ospedali senza neanche interfacciarsi col medico di famiglia (al netto, va da sé, delle emergenze) è un errore. C’è davvero chi abusa. E il prezzo lo paga la collettività. Il rischio, però, è che si finisca per disincentivare troppo, per scavare un’altra distanza coi cittadini. Di fatto, lo scontro del pronto soccorso non comporterà ulteriori spese rispetto al ticket attuale. Però…

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