Esteri

Pena di morte negli Usa, nuove polemiche dopo l’esecuzione in Texas

Cresce il fronte critico contro le iniezioni letali

di Enzo Ricci - 21 Novembre 2026

L’ennesima controversia sulla pena di morte negli Stati Uniti esplode dopo l’esecuzione avvenuta giovedì in Texas. Secondo quanto riferito da testimoni citati da Reuters, il detenuto sottoposto a iniezione letale avrebbe manifestato segni di sofferenza e l’esecuzione sarebbe durata oltre un’ora, un tempo considerato insolito per questa procedura.

L’episodio arriva a meno di due mesi da un altro caso che aveva suscitato indignazione nazionale, quello di Christa Pike in Tennessee. Il 30 settembre il tentativo di esecuzione della detenuta era fallito dopo due iniezioni risultate inefficaci. Pike era stata ricoverata in ospedale e lo Stato aveva successivamente sospeso tutte le esecuzioni per avviare un’indagine interna. Un secondo caso problematico, verificatosi a maggio, aveva ulteriormente alimentato le preoccupazioni sulla sicurezza e sull’affidabilità del sistema. Secondo il Death Penalty Information Center, 27 dei 50 Stati americani mantengono formalmente la pena capitale, ma quattro di essi, California, Ohio, Oregon e Pennsylvania, ne hanno sospeso l’applicazione attraverso ordini esecutivi.

Tra moratorie e rilancio delle esecuzioni

Il quadro statunitense appare sempre più frammentato. A inizio novembre il governatore della California Gavin Newsom ha commutato la pena di morte per tutti i 548 detenuti presenti nel braccio della morte dello Stato, definendo la pena capitale “moralmente sbagliata”. Altri Stati, pur mantenendo la pena di morte nei rispettivi ordinamenti, non la applicano da decenni. Il Kansas non esegue una condanna dal 1965, mentre in Wyoming l’ultima esecuzione risale al 1992.

Sul fronte federale, la linea politica è tornata a irrigidirsi. Durante la presidenza Joe Biden era stata introdotta una moratoria sulle esecuzioni e le pene di 37 dei 40 detenuti federali condannati a morte erano state commutate. Con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, quella sospensione è stata revocata. Il Dipartimento di Giustizia sta ora chiedendo la pena capitale in oltre 40 procedimenti ancora aperti. Anche il sistema militare mantiene la pena di morte per alcuni reati particolarmente gravi. Sebbene il Pentagono non abbia eseguito alcuna condanna dal 1961, l’ex maggiore dell’esercito Nidal Hasan, responsabile della strage di Fort Hood del 2009 in cui morirono 13 persone, dovrebbe essere giustiziato il 3 dicembre tramite fucilazione.

Farmaci introvabili e ritorno ai vecchi metodi

Le difficoltà operative rappresentano uno dei nodi principali del sistema. L’iniezione letale resta il metodo più utilizzato negli Stati Uniti, ma è anche quello che registra il maggior numero di esecuzioni problematiche. In diversi casi, compresi quello di Christa Pike e l’esecuzione texana di questa settimana, le autorità carcerarie hanno incontrato difficoltà nel reperire una vena idonea per l’iniezione del farmaco. A complicare il quadro vi è anche la crescente indisponibilità dei medicinali utilizzati nelle procedure. Molte aziende farmaceutiche rifiutano infatti di fornire farmaci destinati alle esecuzioni, anche per conformarsi alle restrizioni imposte dall’Unione europea. Di conseguenza, diverse amministrazioni penitenziarie statunitensi si rivolgono a farmacie galeniche meno regolamentate per ottenere composti equivalenti.

Di fronte a queste difficoltà, numerosi Stati stanno rivalutando metodi storici di esecuzione. Stando ai dati forniti dal Death Penalty Information Center, nove Stati autorizzano ancora la sedia elettrica, nove consentono l’uso del gas e cinque prevedono il plotone di esecuzione come opzione alternativa. Ad aprile, l’amministrazione Trump ha annunciato l’intenzione di reintegrare tutte e tre queste modalità anche nell’ambito federale, proprio per aggirare gli ostacoli legati alla disponibilità dei farmaci per le iniezioni letali.

I numeri: esecuzioni concentrate in pochi Stati

Nel 2026 gli Stati Uniti hanno effettuato finora 39 esecuzioni, concentrate in appena sei Stati. La Florida guida la classifica con 20 condanne eseguite, seguita dal Texas con nove. I dati mostrano comunque un livello di attività superiore agli anni precedenti. Nel 2025 le esecuzioni erano state 47, mentre nel 2024 e nel 2023 si erano fermate rispettivamente a 25 e 24. Nonostante le crescenti critiche delle organizzazioni per i diritti civili, una lieve maggioranza degli americani continua a sostenere la pena di morte per i reati più gravi. Tuttavia, secondo un sondaggio Reuters/Ipsos diffuso in ottobre, il consenso appare in graduale diminuzione rispetto agli anni passati.

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