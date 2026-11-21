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Ci siamo giocati i bitcoin: perché le crypto finiscono sotto i 60mila dollari?

Non è solo il tema del valore ma di ruolo: non sono un bene rifugio

di Pietro Pertosa - 21 Novembre 2026

Ci siamo giocati pure i bitcoin. È raffica di sell-off sui mercati. Tutti, più o meno, se ne stanno liberando. Col risultato che la criptovaluta tracolla sotto i 60mila dollari, attestandosi (per ora) tra i 55mila e i 58mila. Intendiamoci, è pur sempre una signora valutazione. Però c’è stato un momento in cui il valore era addirittura superiore ai 100mila dollari. E, se è vero quello che dicono gli analisti internazionali, è un segnale che può rappresentare l’inizio della fine per l’appeal delle monete digitali. Altro che bene rifugio, le crypto non convincono e i nodi sulla sicurezza, emersi dopo il noto caso del furto digitale ultra miliardario su Binance, sembrano aver tarpato le ali all’asset più discusso degli ultimi anni.

Ci siamo giocati i bitcoin

Gli Etf hanno registrato deflussi a dir poco vistosi. A cominciare dal 19 novembre scorso. In un giorno solo Ibit, l’iShares Bitcoin Trust di Blackrock, ha registrato un deflusso superiore al mezzo miliardo di dollari. Si è attestato a 541,1 milioni. Portando i disinvestimenti, in un sol giorno, a 582,3 milioni di dollari. Non è stato un giorno come un altro. Era quello della quotazione di Anthropic. L’altra variabile che ha mandato in tilt le quotazioni delle criptovalute.

Crypto vs Ai?

I capitali son quelli che sono. Nel senso che il denaro, per quanto ci si sia abituati a parlare di miliardi manco fossero noccioline, è pur sempre un bene “finito”. E quindi, ciascuno col proprio capitale, deve pure organizzarsi. Vendere bitcoin per comprare azioni durante l’Ipo di Anthropic è parsa un’ottima idea a parecchi investitori. Già frustrati, tra l’altro, dal caso Binance. Ciò conferma che, probabilmente, le crypto hanno fallito uno degli obiettivi che ne aveva portato il valore alle stelle. Altro che bene rifugio: alle prime scosse, e alle prime sirene, i mercati hanno voltato le spalle.

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