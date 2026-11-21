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Tutti pazzi per Gta VI, incassa già più di 3 miliardi

I dati di vendita del primo giorno, una raffica di pre-ordini. Sarà vera gloria?

di Paolo Diacono - 21 Novembre 2026

Tutti pazzi per Gta VI, le vendite assommano già a tre miliardi di dollari. Per Rockstar, lo studio che ha pubblicato il videogame atteso da un decennio, è festa grande. Non solo vende tantissimo, se ne parla anche di più. Sui social gli algoritmi sono impazziti: gli streamer non fanno altro che provare e mostrare missioni, alla ricerca di easter egg e chissà che sorprese. Le valutazioni girano vorticose. L’importante è che se ne parli. Nel bene ma anche nel male.

Gta VI, vendite miliardarie

I numeri, riportati dalla Cnn, sono stati diffusi in una nota dall’editore del videogame Take Two Interactive e dallo stesso studio che ha curato lo sviluppo di Gta VI. Finora, le vendite nel solo primo giorno di uscita, hanno raggiunto la cifra astronomica di 3,8 miliardi di dollari. Attenzione, però. L’attesa ha portato già ricavi per 2,36 miliardi di dollari prima dell’uscita del gioco, in prevendita. Sarebbero state già piazzate, da giugno quando sono stati aperti i preordini, già 32,5 milioni di copie prima del lancio ufficiale avvenuto il 19 novembre. Almeno è quello che dicono gli analisti di mercato. La domanda è: sarà il lancio di videogioco più ricco della storia?

Ai posteri la sentenza

Il marketing fa il suo lavoro. Non si parla d’altro e sarebbe strano il contrario. Eppure, tra i tanti paragoni, ce ne sta uno che pare più calzante degli altri. I videogiochi già incassano più del cinema. E Grand Theft Auto, la cui prima edizione è uscita ben ventinove anni fa, si conferma (non diventa come fin troppo bonariamente si sorprende qualcuno) un franchise internazionale e, soprattutto, intergenerazionale. Se sarà davvero un successo, però, è presto dirlo. Finora ha superato gli Avengers. Ora bisogna capire se è stata solo “moda” o se davvero è stata scritta una pietra miliare nel mondo dei videogame.

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