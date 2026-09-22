Scuola, Salvini: Mattarella? Classi ghetto ci sono

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"Impossibile fare lezione se ci sono 15 lingue diverse, spero la pensi come me"

di Askanews - 22 Settembre 2026

Milano, 21 set. (askanews) – “Oggi ci sono classi ghetto. Classi con 20 bimbi stranieri, di 15 etnie diverse che parlano 15 lingue diverse e 3 bimbi italiani, che non permettono agli insegnanti di fare il loro lavoro. Quindi mettere un tetto agli alunni stranieri e portare i genitori di questi alunni a parlare la lingua italiana è un bene per i bimbi e per gli insegnanti. Quindi conto che il presidente Mattarella la pensi esattamente come me”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine del consiglio federale.