Attualità

Violenze sui bimbi all’asilo, sospesa un’educatrice

Nei video aggressioni fisiche, umiliazioni, frasi di insulti, urla e intimidazioni

di Elizabeth Costello - 22 Settembre 2026

Roma, maltrattamenti e violenze su bimbi di 3 anni: sospesa educatrice 62enne in un asilo nido comunale. Un’ordinanza di misura cautelare ha disposto la sospensione dall’esercizio del pubblico servizio nei confronti di un’educatrice di 62 anni, impiegata in un asilo nido comunale della Capitale nella zona di San Giovanni.

Gli abusi

La misura è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura della Repubblica ed eseguita dai carabinieri.

L’inchiesta è scattata a maggio, a seguito delle segnalazioni e denunce presentate dai genitori di alcuni piccoli frequentanti la struttura. Le preoccupazioni, da anomalie nei comportamenti dei figli, tutti di circa tre anni d’età.

I successivi accertamenti degli investigatori, coordinati dalla Procura e svolti anche tramite l’ausilio di intercettazioni audio e video all’interno della scuola, hanno permesso di documentare ripetute condotte vessatorie, sia fisiche che psicologiche.

Le aggressioni fisiche

Gli inquirenti hanno registrato episodi in cui la donna strattonava bruscamente i bambini per le braccia, li sollevava o li costringeva a sedersi con forza, oltre a colpirli con schiaffi al volto, alla nuca, alla testa, alle braccia e alle gambe.

Le prepotenze verbali e psicologiche

Sono state documentate umiliazioni, frasi di insulti, urla e intimidazioni dirette ai bambini piccoli.

La misura cautelare

Di fronte agli elementi di prova raccolti durante il periodo di monitoraggio, il Gip ha accolto la richiesta dei pm disponendo la sospensione immediata dell’educatrice dal ruolo. Il fine, tutelare l’incolumità e la serenità dei minori ed evitare il ripetersi dei comportamenti.

Il procedimento versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, che proseguono.