Attualità

Una coperta corta: i costi della sicurezza

Il rischio di precarizzare le forze dell'ordine, i nodi irrisolti della riforma Madia

di Cristiana Flaminio - 13 Novembre 2026

Una coperta resa ancora più corta dall’inflazione, quella della sicurezza. E così la Manovra, che pure aumenta gli stanziamenti per i servizi istituzionali delle forze dell’ordine, non riesce a coprire le spese che pure andrebbero fatte per garantire un controllo capillare. Servirebbero più assunzioni e puntare sulla riserva, come ha sottolineato già il Siap, il Sindacato italiano degli appartenenti alla Polizia, rischia di precarizzare le stesse forze dell’ordine. Sullo sfondo, naturalmente, c’è il grande elefante nella stanza. Che il governo non è riuscito ad affrontare: l’eliminazione dei tetti di spesa imposti dalla riforma Madia. Avrebbe voluto “razionalizzare” le forze di polizia, ha finito solo per complicare la vita a poliziotti, carabinieri e finanzieri.

La coperta corta della sicurezza

Dal prossimo anno, saliranno i fondi per l’efficienza dei cosiddetti servizi istituzionali (dall’ordine pubblico fino ai compiti di polizia giudiziaria). Ai carabinieri andranno 32,7 milioni in più, 29,2 milioni aggiuntivi alla Polizia, 17,6 ai finanzieri e 11,2 per gli agenti della Penitenziaria. Soldi che, però, non finiranno negli stipendi dei tutori dell’ordine. Sul fronte degli straordinari saranno stanziati 500 milioni per pagare quelli che sono già stati svolti. Il ritardo, se è vero che il tempo è denaro, è già una perdita per chi ogni giorno si ritrova a vivere la frontiera della sicurezza.

Rischio precarizzazione

C’è, poi, la grande vicenda relativa agli ausiliari. Anzi, alle “forze della riserva”. Si comincia dai carabinieri che potranno arruolarne 600 nel 2027 e mille all’anno dal 2028 in più a fronte di investimenti stimati in 41,78 milioni nel 2027, 82,8 milioni nel 2028 e 118,39 milioni nel 2029. Iniziative simili previste pure per le altre forze. Andranno 74 milioni per due fondi finalizzati alla creazione di una riserva volontaria e al reclutamento di agenti e finanzieri ausiliari. Non è stato stabilito il “numero” previsto dei posti che si potranno mettere a bando. Almeno non ancora. C’è, prima, una questione più grande. Il provvedimento non soddisfa le sigle di rappresentanza. Che parlano, proprio come fa il Siap, del rischio di “precarizzare” le forze dell’ordine.

E i soldati restano in strada

E questo, data l’estrema delicatezza di ruoli e funzioni affidati, è un pericolo che nessuno si può permettere. Considerando che, intanto, viene pure confermato lo spiegamento dei militari in operazioni di ordine pubblico. Solo nel 2026, a fronte di stanziamenti pari a 239 milioni di euro è costata già 198 milioni l’operazione Strade Sicure a cui aggiungerne altri 40 per Stazioni sicure.