Economia

Taxi, scontro aperto e sciopero nazionale il 15 dicembre

Fissato un calendario di tre manifestazioni territoriali di protesta e sensibilizzazione: a Milano, Napoli e Firenze

di Giorgio Brescia - 13 Novembre 2026

Si alza la tensione nel settore del trasporto non di linea. In campo oltre venti organizzazioni sindacali e associazioni di categoria. Tra queste, Uritaxi, Unica Cgil Taxi, Uiltrasporti e USB Taxi, che hanno proclamato uno sciopero nazionale dei taxi per l’intera giornata del 15 dicembre.

La decisione arriva al termine di un vertice unitario in cui le sigle del comparto hanno denunciato la carenza di risposte operative da parte dei ministeri competenti.

Ad accompagnare l’avvicinamento al blocco nazionale di dicembre, fissato un calendario di tre manifestazioni territoriali di protesta e sensibilizzazione: a Milano, Napoli e Firenze.

Le ragioni della protesta e i nodi sul tavolo del governo

Al centro della vertenza criticità strutturali ed economiche. La protesta punta sulla concorrenza delle piattaforme tecnologiche multinazionali e sulla necessità di contrastare l’abusivismo e le violazioni territoriali da parte di operatori NCC irregolari.

I sindacati sollecitano la piena operatività e l’efficacia sanzionatoria del RENT (Registro Elettronico Nazionale Taxi) e del Foglio di Servizio Elettronico.

E le associazioni chiedono interventi e ristori economici a tutela della redditività del servizio di fronte ai rincari dei prezzi dei carburanti.

Dall’altra parte, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei confronti guidati dal ministro Matteo Salvini e dal viceministro Edoardo Rixi, ha ribadito la disponibilità a mantenere aperto il confronto con le rappresentanze del settore.

Sebbene le organizzazioni prendano atto degli impegni di apertura assunti dalle istituzioni, la categoria ribadisce che servono ora atti amministrativi e risultati concreti per scongiurare il blocco dei servizi.